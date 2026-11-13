Devaluación del real presiona la competitividad argentina y reabre el debate sobre el atraso cambiario

La devaluación del real en Brasil erosiona la competitividad argentina y reabre el debate sobre el atraso cambiario, mientras Luis Caputo lo niega.

La devaluación del real brasileño afecta la competitividad argentina y profundiza el deterioro de la balanza comercial del país. El dólar en Brasil subió otro 1,5% en los últimos días y llegó a los 5,65 reales, con una suba acumulada de 13,7% en los últimos 35 días en el principal socio comercial de la Argentina.

La preocupación del sector productivo local se suma a una discusión que el equipo económico de Luis Caputo consideraba superada: la posibilidad de que el peso esté demasiado apreciado y vuelva a instalarse el fantasma del atraso cambiario. El ministro de Economía niega que exista un problema de ese tipo, aunque el debate reaparece con fuerza.

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Cómo la inflación y el real erosionan la competitividad

La inflación argentina empuja los precios internos hacia arriba y provoca una apreciación real del peso. Los precios acumulan un aumento del 26,3% en los primeros diez meses del año, mientras el dólar permanece prácticamente inmóvil.

Cuando a esa dinámica se agrega la depreciación de la moneda brasileña, la pérdida de competitividad se profundiza. Según los datos reportados, el tipo de cambio real bilateral con Brasil cayó 3,3% en las últimas ruedas, lo que vuelve más barata la producción del vecino frente a la argentina.

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Brasil representa el 27,2% del índice de tipo de cambio real multilateral argentino, por lo que su movimiento tiene un peso considerable en el cálculo general. Esa relevancia explica por qué la depreciación del real impacta más allá de un solo sector.

Posiciones del Gobierno frente al atraso cambiario

El Gobierno rechaza que exista atraso cambiario y sostiene su posición en el superávit comercial. Según la información disponible, los analistas proyectan un superávit comercial de u$s27.761 millones para este año.

Para 2027, una proyección del propio Banco Central de la República Argentina (BCRA) estima un saldo favorable de u$s29.242 millones. El oficialismo sostiene que una economía que genera ese excedente de dólares por su comercio exterior no puede estar atrasada cambiariamente.

Sin embargo, un superávit comercial elevado no garantiza que todos los sectores sean competitivos con la paridad vigente. La fortaleza exportadora de Vaca Muerta, el agro y la minería convive con dificultades crecientes para las industrias que compiten con Brasil y China, y también existe la pregunta de cuánto del superávit responde a la debilidad de la actividad económica, que limita la demanda de importaciones.

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Demanda de dólares y cobertura cambiaria

La discusión tiene también una dimensión financiera. La demanda de divisas por parte de los ahorristas ya se encuentra en niveles históricamente elevados y, según el análisis, dejó de ser exclusiva de los momentos de tensión financiera.

Una señal de esa preocupación apareció en el mercado de cobertura cambiaria. El Banco Central vendió instrumentos dólar linked por unos u$s311 millones durante las primeras dos ruedas de noviembre, para atender la demanda de inversores que buscan protegerse frente a eventuales movimientos del tipo de cambio.

El desafío para Luis Caputo es evitar que la estabilidad del dólar alimente una percepción creciente de atraso cambiario y, como consecuencia, una mayor demanda de divisas. Esa percepción podría sostener la presión sobre las reservas y sobre la competitividad de la industria nacional.