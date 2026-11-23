La caída del real brasileño amplía la brecha cambiaria en Argentina, eleva el riesgo país por encima de 1.000 puntos y tensiona la política económica de Caputo.

La persistente devaluación del real brasileño ha desencadenado una ola de incertidumbre en los mercados financieros argentinos, exacerbando la brecha cambiaria y elevando la presión sobre la deuda soberana. Este jueves, el riesgo país superó la barrera psicológica de los 1.000 puntos, un movimiento que altera directamente las condiciones de competitividad comercial y financiera entre ambas naciones sudamericanas.

Origen de la volatilidad en Brasil

La escalada de la brecha se produjo tras otro avance del dólar en Brasil, motivado por la desconfianza de los inversores hacia el paquete fiscal impulsado por el presidente brasileño Lula. Esta situación genera un problema doble para Buenos Aires: por un lado, los productos brasileños se abaratan significativamente medidos en dólares, y por otro, la estabilidad cambiaria que el gobierno de Luis Caputo busca sostener enfrenta nuevas y agresivas presiones.

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Reacciones del mercado financiero

Los operadores financieros han registrado inquietud ante el ensanchamiento de la diferencia cambiaria, aunque se mantiene lejos de los extremos históricos superiores al 150% o 200% vividos en el pasado. No obstante, en un escenario donde el Gobierno apuesta a controlar las expectativas de devaluación, el aumento genera ruido y podría derivar en una intervención oficial destinada a contener la brecha.

Intervención oficial en bonos

Las operaciones del instrumento letra dólar, con vencimiento en enero de 2027, registraron un volumen de u$s416 millones, lo que la consultora considera indicativo de una posible participación oficial en el mercado secundario. Asimismo, el interés abierto aumentó u$s240 millones en una sola jornada, reflejando la dinámica de cobertura y la búsqueda de refugio ante la inestabilidad regional.

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Impacto en materias primas

El fortalecimiento global del dólar, impulsado por la expectativa de nuevas subas de tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense, ha perjudicado a los mercados emergentes. Esta tendencia coincide con un deterioro de los precios de la soja, que cayó a comienzos de noviembre después de superar los u$s489 en septiembre, y de sus derivados como el aceite de soja, que perdió más de u$s5 en una sola semana.

Consecuencias para la industria y turismo

Con un dólar cercano a los 6 reales, la depreciación del real hace que los productos brasileños sean más competitivos, presionando a una industria argentina que ya sufre debilidad en el consumo y elevados costos. Además, el turismo argentino se ve afectado, ya que las playas brasileñas se vuelven más atractivas, amenazando con intensificar la salida de divisas por viajes al exterior durante esta temporada.