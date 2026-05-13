Deudores alimentarios excluidos de los estadios

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, había adelantado la medida en sus redes sociales y la Resolución 429/2026 lo plasmó en el Boletín Oficial. La prohibición alcanzará también a quienes hayan tenido actitudes violentas con las fuerzas de seguridad.

Los deudores alimentarios ya no podrán ingresar a los estadios, tal como había adelantado la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en sus redes sociales.

La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, se amplió al universo de personas que podrán ser excluidas de los eventos deportivos en todo el país en el marco del programa Tribuna Segura. Quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos también serán alcanzados por las restricciones de ingreso a estadios. La medida quedó establecida tras la actualización del artículo 2° de la Resolución 354/2017, al que se le incorporaron 4 incisos





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