Deuda y stress financiero: Cómo escapar del ciclo de las crítimas

Un método probado para recuperar el control de tus finanzas y evitar que las deudas se conviertan en pesadillas legales. Consejos y estrategias para pagar tus deudas y evitar el estres financiero.

El problema de las deudas manejables que se convierten en pesadillas legales es un ciclo de cuotas que causa un gran estrés financiero . Sin embargo, salir de esta situación no depende solo de ganar más dinero.

Un método probado para recuperar el control del bolsillo antes de que los intereses conviertan una deuda manejable en una deuda se considera morosa a partir de los 30 días de vencida una cuota sin pago. La primera cosa que cambia es la tasa, que en muchos contratos duplica o incluso triplica la tasa original.

El Banco Central de la Repúla Argentina y a empresas privadas de información crediticia como Veraz, aparecen en esas bases, lo que dificulta el acceso a nuevos créditos y complican el alquiler de un inmueble, la apertura de una cuenta bancaria o, en ciertos rubros, la obtención de un empleo. En caso de no poder saldar la deuda completa, es importante pagar todo lo que se pueda a tiempos. Ese registro no desaparece en cuanto se paga la deuda.

Dependiendo del tipo y el monto de la obligación, incluso después de haber saldado el total. Las consecuencias de unos meses de mora se pagan durante mucho más tiempo que la deuda en sío





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