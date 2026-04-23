Deuda Millonaria en OSFA: Fuerzas Armadas Pagan, Seguridad Federal se Rezagada

La obra social OSFA enfrenta una crisis de deuda heredada, con las Fuerzas Armadas avanzando en los pagos mientras que Gendarmería y Prefectura aún no se suman, dejando a miles de afiliados en incertidumbre.

La reciente disolución de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ha desencadenado un complejo proceso de reordenamiento de activos bajo la gestión de Carlos Presti, dando origen a OSFA .

Si bien las tres Fuerzas Armadas han cumplido con el pago de su parte de una deuda que ha crecido exponencialmente, pasando de $44.000 millones a más de $300.000 millones desde el inicio de la gestión, el Ministerio de Seguridad aún no ha realizado el mismo aporte. Esta situación ha generado graves consecuencias para los afiliados, quienes se ven obligados a cubrir sus gastos médicos de su propio bolsillo, a menudo con salarios atrasados, debido a la suspensión de la atención por parte de los prestadores privados.

OSFA, creada el 19 de febrero, buscó separar la atención médica del personal militar y de las fuerzas de seguridad, pero la magnitud de la deuda heredada, identificada a través del Decreto 88/2026, plantea un desafío significativo. La deuda, acumulada desde 2017, se originó en discrepancias en la liquidación de aportes y contribuciones de las cinco fuerzas.

Aunque la administración actual, liderada por Ariel Guzmán, ha avanzado en un esquema de regularización, la falta de pago por parte de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, responsables de aproximadamente el 60% de la deuda total (estimada en $250.000 millones), complica el panorama. Una comisión ad hoc confirmó que las cinco instituciones deben asumir la responsabilidad de los montos adeudados, pero mientras las Fuerzas Armadas avanzan en el cumplimiento, las fuerzas de seguridad federales se mantienen rezagadas sin una explicación pública clara.

Esta situación genera incertidumbre sobre la cobertura y prestaciones para los afiliados de estas fuerzas. El origen de los fondos utilizados por las Fuerzas Armadas para afrontar los pagos aún no está completamente esclarecido, y se desconoce si se recurrió a partidas presupuestarias específicas, reasignaciones internas o a la liquidación de activos. El saneamiento de IOSFA, por lo tanto, avanza de manera incompleta, dejando a miles de afiliados en una situación de vulnerabilidad.

Además, el futuro del área de Turismo de IOSFA, que gestiona hoteles, centros recreativos y complejos vacacionales que pertenecían a las Fuerzas Armadas, es incierto. Se están considerando opciones para reestructurar esta área, incluyendo la posibilidad de que las Fuerzas Armadas recuperen la gestión de estos inmuebles, pero aún no se han tomado decisiones definitivas.

La prioridad actual de OSFA es garantizar la atención médica y los servicios de salud a sus afiliados, y cualquier decisión relacionada con el turismo se tomará en función de este objetivo principal





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