La economista Lucía Cirmi Obón explica en Rosario cómo el desmantelamiento del sistema de cuidados y la recesión de 2024 obligan a las mujeres a endeudarse para sobrevivir, no para consumir, profundizando la brecha de género.

La situación financiera de los hogares en Argentina presenta una clara división de género, donde el acceso al crédito se ha transformado de una herramienta de consumo a un mecanismo de supervivencia básica para muchas mujeres. Este fenómeno, que ha adquirido especial gravedad en ciudades como Rosario, refleja cómo las desigualdades estructurales y el retroceso de las políticas públicas han desplazado las cargas económicas hacia las mujeres, obligándolas a recurrir a préstamos formales e informales para cubrir gastos esenciales como alimentos y servicios.

El endeudamiento como estrategia de supervivencia

La economista feminista Lucía Cirmi Obón, quien ejerció como exsubsecretaria de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, detalló en una reciente actividad en Rosario que el sobreendeudamiento femenino no es un fracaso individual, sino una consecuencia directa de un modelo económico que no reconoce el trabajo de cuidado. Según sus datos, muchas mujeres sostienen sus familias en solitario y deben utilizar billeteras virtuales y préstamos informales con tasas de interés elevadas para llegar a fin de mes, destinando esos recursos exclusivamente a la reproducción de la vida y no a inversiones productivas.

Also read Boca, Rosario Central y Argentinos definen la tabla anual en la fecha 16

Obón, autora del libro Economía para sostener la vida y colaboradora de la organización Futuros Mejores, enfatizó que estas deudas responden a la necesidad de comprar alimentos, pagar servicios básicos o cubrir gastos de cuidado infantil, tareas que históricamente han recaído sobre el género femenino. Al trabajar mayoritariamente en la informalidad y poseer menor acumulación de patrimonio debido a la asunción desproporcionada de responsabilidades domésticas, las mujeres se ven forzadas a aceptar condiciones crediticias más deterioradas y costosas que los hombres, atrapadas en un ciclo de pobreza que se profundiza con la caída del poder adquisitivo.

Impacto de la recesión de 2024 y políticas de cuidado

El diagnóstico económico actual señala que la recesión experimentada en 2024, seguida de un crecimiento sectorial en agro, minería y finanzas que no se trasladó al conjunto de la población, ha reducido el ingreso disponible de las personas en un quince por ciento respecto al inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Este deterioro en las condiciones materiales ha sido cubierto principalmente mediante el aumento del endeudamiento, un fenómeno agravado por la expansión regulatoria de las billeteras virtuales que, si bien amplió el acceso al crédito, aún carece de las salvaguardas necesarias para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Advertisement

Además, el desmantelamiento progresivo de las políticas públicas de cuidado representa un factor determinante en esta crisis. De las cincuenta políticas de cuidado existentes en Argentina, cuarenta y ocho fueron desarmadas en los últimos tres años, lo que afecta a las mujeres como usuarias, como cuidadoras en sus propios domicilios y como trabajadoras de los sectores de servicios afectados. Este retroceso institucional ha incrementado la carga de trabajo no remunerado y ha exacerbado la brecha salarial, que creció cinco puntos porcentuales, limitando aún más las capacidades económicas y financieras de las mujeres en el mercado laboral formal e informal.

Hogares monomarentales y realidad en Santa Fe

La problemática adquiere una dimensión crítica en los hogares encabezados por mujeres, quienes enfrentan solas la crianza y el sostenimiento económico de sus hijos. La concejala de Rosario, Norma López, llevó esta realidad al Concejo Municipal mediante un proyecto de ordenanza aprobado el quince de octubre, que busca fortalecer específicamente a estos hogares. López alertó que nueve de cada diez hogares monomarentales están liderados por mujeres y que el sesenta por ciento de ellos no percibe la cuota alimentaria correspondiente, agravando su situación de vulnerabilidad económica frente a una tasa de desocupación en la ciudad que alcanzó el once punto cinco por ciento.

Lucía Cirmi Obón validó la conexión propuesta por López entre el género y la pobreza, señalando que existen barrios enteros con altos índices de hogares monomarentales donde asumir estas responsabilidades impacta severamente en los ingresos y la posibilidad de vivir dignamente. A nivel provincial, los datos del Mapa de la Deuda, basado en la Central de Deudores del Banco Central, confirman esta tendencia: en Santa Fe hay ciento sesenta y nueve mil noventa y seis mujeres con deudas en situación de mora, lo que representa el cincuenta y uno punto treinta y seis por ciento del total de morosos de la provincia, evidenciando la feminización de la deuda en la región.

Acuerdo Nacional por los Cuidados y propuestas futuras

Frente a este escenario de desigualdad financiera, se ha impulsado desde agosto el Acuerdo Nacional por los Cuidados, una iniciativa promovida por La Cocina de los Cuidados, una multisectorial que reúne organizaciones sociales, sindicales, académicas, políticas y de derechos humanos. La propuesta plantea trece ejes estratégicos para transformar el cuidado de una responsabilidad privada familiar a una tarea colectiva con participación estatal activa, buscando desconectar la asunción de responsabilidades de cuidado de la caída en la pobreza.

Advertisement

El objetivo central de esta política pública alternativa, presentada en el marco de la actividad en Casa Marechal junto al programa económico de Futuros Mejores, es crear sistemas que salvaguarden la vida económica de las mujeres al momento de asumir cargas de cuidado. Al vincular explícitamente el sistema de cuidados con la cuestión de la deuda, se busca implementar un nuevo esquema que reconozca el valor social del trabajo reproductivo y garantice derechos económicos que eviten que las mujeres, especialmente las que sostienen familias solas, queden excluidas del bienestar financiero y social.