DEUCO exige responsabilidad a Metrogas y al Estado por tragedia en Remedios de Escalada

La presidenta de DEUCO, Pedro Bussetti, señala que la tragedia en Remedios de Escalada fue una omisión de protocolos por parte de Metrogas y exige indemnización inmediata.

La tragedia ocurrida en Remedios de Escalada ha generado una fuerte reacción por parte de la entidad de defensa al consumidor DEUCO. El presidente de esta organización, Pedro Bussetti, ha dirigido una exigencia directa a Metrogas y al Estado Nacional para obtener respuestas claras y urgentes sobre los sucesos. La entidad no considera el incidente como un simple accidente, sino como una omisión grave y un incumplimiento sistemático de los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades competentes.

Omisiones de Protocolos en la Gestión de Emergencias

Bussetti detalló durante su intervención en Radio 750 que la empresa concesionaria Metrogas no ha emitido ningún comunicado oficial hasta el momento. Tampoco se ha registrado intervención alguna por parte de la Secretaría de Energía de la Nación, el ente que representa al Estado nacional y actúa como concedente de la licencia operativa de Metrogas. El dirigente resaltó la gravedad de esta inacción, especialmente considerando que las normas reguladas por el Estado, anteriormente bajo la órbita de ENARGAS, establecen claramente cómo debe actuar una empresa ante una pérdida de gas.

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Los datos proporcionados por la entidad de consumidores indican que el protocolo de aviso a Defensa Civil de la Municipalidad tardó más de una hora en ejecutarse. Este retraso significativo constituye un incumplimiento directo de las normas de seguridad vigentes. Bussetti atribuyó una responsabilidad primaria y directa a Metrogas por estos hechos, señalando que la empresa falló en garantizar la seguridad pública de los usuarios afectados por este incidente de magnitud crítica en la localidad bonaerense.

Responsabilidad Civil y Daños a la Comunidad Local

Las consecuencias humanas y materiales de este suceso son severas y han sido catalogadas como evitables con la aplicación estricta de los protocolos de seguridad. La entidad DEUCO documenta la lamentable muerte de un operario, quien perdió la vida durante la emergencia. Además, se han reportado heridas a múltiples personas, afectando físicamente a más de una veintena de vecinos de la zona. Los daños materiales también son considerables, afectando propiedades y infraestructura local de manera extensa.

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Bussetti argumentó que existe una responsabilidad compartida entre el Estado nacional y la empresa privada para garantizar que los usuarios afectados reciban la indemnización que corresponde legalmente. La postura de DEUCO es firme en cuanto a que la falta de respuesta inmediata por parte de Metrogas agrava la situación de vulnerabilidad de la comunidad. La entidad insiste en que la seguridad de los usuarios es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado por negligencias operativas o administrativas de las empresas concesionarias.

Presión para Revisar la Prórroga de la Concesión

En el ámbito regulatorio, la situación en Remedios de Escalada ha puesto bajo escrutinio la reciente prórroga de la concesión otorgada a Metrogas. El Estado había concedido por veinte años más la operación, extendiéndola más allá de su vencimiento en 2027. Desde DEUCO, se insta al Estado nacional a revisar dicha prórroga y a evaluar las condiciones bajo las cuales un nuevo propietario o la misma empresa asumiría la gestión. La entidad considera que este hecho no es menor y genera incertidumbre generalizada entre todos los usuarios de gas natural del país.

Bussetti expresó su preocupación sobre la confianza pública en la actividad concesionaria si no existen controles efectivos. La pregunta central que surge es si el resto de las empresas garantizan la seguridad pública con los mismos estándares si Metrogas, una empresa concesionaria emblemática, no lo ha hecho. La entidad reclama una acción inmediata del Estado nacional para iniciar una acción sumaria rápida que investigue las causas y determine las responsabilidades legales.

Impacto en la Confianza Pública y Futuro Regulatorio

La crisis en Remedios de Escalada trasciende los límites locales y afecta la percepción de seguridad en todo el sistema de distribución de gas natural. Los usuarios nacionales cuestionan la eficacia de los controles necesarios sobre la actividad de las empresas. DEUCO sostiene que es deber del Estado intervenir rápidamente para garantizar los derechos violados por Metrogas. La entidad mantiene que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para restaurar la confianza perdida en el servicio público.

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La presión ejercida por la organización de consumidores busca establecer un precedente de responsabilidad corporativa. La falta de comunicación oficial por parte de Metrogas y la lentitud en la respuesta de las autoridades reguladoras son puntos críticos que deben ser atendidos. El cierre de la declaración de Bussetti subraya la necesidad de una intervención estatal firme para proteger los derechos de los ciudadanos. La revisión de las políticas de seguridad y las concesiones operativas se perfila como un paso necesario para evitar tragedias futuras similares en todo el territorio nacional.