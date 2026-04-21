Detuvieron en Merlo al principal sospechoso tras el hallazgo del cuerpo de una mujer enterrada en el patio de su casa en Claypole

Brian Leandro Lesta fue capturado en Merlo luego de que el hijo de 12 años de la víctima encontrara los restos de su madre enterrados en una vivienda de Almirante Brown tras semanas de búsqueda.

Un escalofriante suceso ha conmocionado profundamente a la comunidad de Claypole , en el partido de Almirante Brown , tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Gisele Alejandra Ruocco, una mujer de 38 años que se encontraba desaparecida desde hacía semanas. El desenlace de esta tragedia ocurrió cuando su hijo de apenas 12 años, movido por la incertidumbre y la falta de noticias sobre su madre, acudió a la residencia situada en la calle Nardo al 5800.

Allí se encontró con Brian Leandro Lesta, de 30 años, quien para ese momento era la pareja de la víctima. Aunque inicialmente el sujeto intentó desviar la atención del menor alegando que su madre no se encontraba en el inmueble, la sospecha del niño se incrementó al observar irregularidades en el terreno del patio trasero, específicamente tierra que parecía haber sido removida recientemente. La persistencia del menor lo llevó a regresar al domicilio el pasado sábado en compañía de un vecino, y ante la duda, comenzaron a excavar en el sitio señalado. La tragedia se confirmó de la manera más cruda posible cuando, al remover la tierra, salió a la luz un brazo humano. El grito desesperado del pequeño al reconocer la extremidad de su madre marcó el inicio de una investigación judicial de gran complejidad, mientras que el cuerpo, encontrado con un trapo en la boca y en avanzado estado de descomposición, fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para los peritajes forenses. Tras el hallazgo, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda intensivo para localizar a Brian Leandro Lesta, quien se había dado a la fuga inmediatamente después de que la macabra escena saliera a la luz. La búsqueda llegó a su fin en las últimas horas en el partido de Merlo, específicamente en el cruce de las calles Juncal y Balbín. El sospechoso fue identificado por un ciudadano que reconoció su rostro a través de la difusión de su imagen en diversos medios de comunicación y noticieros televisivos. La rápida intervención de la policía local permitió reducir a Lesta, quien no opuso resistencia al momento de ser capturado. La Unidad Funcional de Instrucción número 17 de Lomas de Zamora, liderada por los fiscales de turno, había emitido una orden de detención de urgencia, reconociendo la peligrosidad del individuo y la gravedad extrema de los hechos. El acusado fue trasladado a sede judicial para cumplimentar los trámites procesales y prestar declaración indagatoria ante los magistrados encargados de la causa. La investigación actual busca esclarecer los pormenores del crimen y determinar con precisión la cronología de los eventos que llevaron al asesinato de Gisele Alejandra Ruocco. Los expertos en criminología y medicina legal de la Policía Científica, junto con personal de bomberos que colaboró en la exhumación, trabajan arduamente para recolectar pruebas que determinen la mecánica del homicidio y el tiempo exacto que el cuerpo permaneció enterrado bajo el suelo de la vivienda. La carátula del expediente ha sido establecida como homicidio agravado, un delito que conlleva penas de máxima severidad bajo el código penal vigente. Mientras tanto, la comunidad de Claypole se encuentra sumida en el dolor y la indignación, exigiendo justicia por la muerte de una mujer cuyo destino fue truncado por la brutalidad. La asistencia psicológica para el hijo de la víctima, quien fue el principal testigo y el motor que permitió descubrir el horror, es ahora una de las prioridades de los servicios sociales y las autoridades intervinientes en el caso, garantizando que el pequeño reciba el acompañamiento necesario frente al trauma sufrido





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Claypole Femicidio Almirante Brown Caso Judicial Inseguridad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La desgarradora frase del nene de 12 años que encontró a su madre enterrada en el patio de su casa en ClaypoleEl chico cavaba en el patio junto a un vecino cuando encontró un brazo y la reconoció. El caso es investigado como homicidio agravado.

Read more »

Horror en Claypole: un nene encontró el cuerpo de su madre enterrado y buscan a su parejaLa Justicia investiga el hecho como un presunto femicidio. El principal sospechoso es el novio de la víctima, quien permanece prófugo.

Read more »

El desgarrador grito del nene de 12 años tras el horror en Claypole: 'Es el brazo de mi mamá'El chico buscó a su madre hasta el cansancio y la encontró enterrada en el patio de una casa. El principal sospechoso es la pareja de la víctima.

Read more »

El macabro hallazgo en Claypole: la confesión del asesino antes de escaparUn niño de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en el patio de su casa tras escuchar una inquietante frase de la pareja de la víctima, quien hoy permanece prófugo.

Read more »

Horror en Claypole: el coraje del nene de 12 años que no dejó de buscar a su mamá y la encontró enterrada en lo de su parejaLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Detuvieron al principal sospechoso por el femicidio en Clayole: lo reconoció un vecinoEl arresto se produjo en Merlo, luego de que un vecino lo reconociera por las imágenes difundidas en canales de televisión.

Read more »