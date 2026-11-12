Detienen primer sospechoso de brutal ataque contra mujeres trans en Palermo

Autoridades judiciales confirmaron la detención del primero de siete sospechosos identificados en la agresión violenta contra mujeres trans en el Parque Tres de Febrero, ocurrida el 1 de noviembre.

Las autoridades judiciales confirmaron este miércoles la detención del primer sospechoso vinculado a la brutal agresión que sufrieron mujeres trans en el Parque Tres de Febrero de Palermo. Este arresto constituye el primero de los siete perfiles que ya fueron identificados por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°13, quienes están avanzando activamente con las órdenes de detención correspondientes para los restantes implicados.

Detalles clave de la investigación criminal

La acción policial y judicial se produjo como resultado de una investigación de oficio impulsada por la Fiscalía especializada en discriminación, bajo la conducción de la fiscal Mercedes Maiorano. La detención se fundamentó en el análisis exhaustivo de videos, perfiles digitales, cámaras de seguridad y evaluaciones médicas a las víctimas. Estas pruebas permiten corroborar los hechos ocurridos durante la noche del domingo 1 de noviembre.

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Hasta el momento, los investigadores lograron individualizar siete perfiles de interés para la causa. Dos de los sujetos identificados corresponden a menores de edad, lo que añade complejidad al proceso legal. Las fuentes judiciales indicaron que ya se corroboraron siete domicilios ubicados en distintas localidades de Buenos Aires, facilitando el rastreo de los agresores y la recolección de evidencias digitales.

Testimonios y posicione de las víctimas

Las agresoras describieron el caos vivido en el parque, donde más de 100 personas circulaban con palos, piedras y conos para atacar a las mujeres. Una de las víctimas relató que los jóvenes primero las observaron y luego comenzaron a perseguirlas para golpearlas, lanzándoles objetos mientras las agredían con sus bicicletas. Algunas lograron esconderse o huir, pero otras fueron alcanzadas en plena persecución.

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El impacto físico fue severo, requiriendo la intervención inmediata del SAME para atender a los lesionados. Un adolescente de 14 años sufrió un traumatismo craneal que obligó a su traslado urgente al Hospital Fernández para recibir atención médica especializada. La gravedad de las lesiones subraya la intencionalidad y la crueldad del ataque organizado.

Reacción social y pasos procesales

La viralización de las imágenes filmadas por los propios agresores en redes sociales generó un repudio generalizado. Ante la difusión masiva del contenido, la fiscalía actuó de oficio para abrir una causa formal. El miércoles de la semana pasada, cinco de las mujeres agredidas prestaron testimonio, aportando material sobre los agresores y detallando los eventos.

La investigación continúa para identificar al resto de los responsables y asegurar que la justicia actúe con celeridad. La fiscalía ha señalado que la acusación encuadra en delitos de discriminación y violencia de género, buscando responsabilidad penal para todos los involucrados, incluyendo a los menores bajo lajurisdicción juvenil.