Justicia porteña imputa a hombre y adolescente por robo de fauna silvestre en Bosques de Palermo. Operativo en Billinghurst desarticula tráfico de animales.

Las autoridades judiciales porteñas han confirmado la imputación formal contra un hombre de 36 años y su hijo de 15 años por los delitos de robo, captura de fauna silvestre y maltrato animal. Esta resolución legal surge tras la detención ocurrida en la noche del 12 de noviembre en los Bosques de Palermo, donde la pareja intentaba sustraer aves silvestres.

Detalle de la detención en el Lago de Regatas

Los hechos se desencadenaron durante la noche del 12 de noviembre en la zona del Lago de Regatas. Agentes de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad detectaron a los sospechosos intentando introducir más de una decena de patos y gansos en una camioneta. Ante esta flagrancia, el auxiliar fiscal Leandro Galvaire, perteneciente a la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte, ordenó la detención inmediata de los individuos.

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Tras la intervención policial, se procedió a la devolución de todas las aves a su entorno natural. El expediente fue transferido a la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº 4, bajo la conducción del fiscal Mauro Tereszko. Junto a la auxiliar fiscal Paula Raffa, impulsaron una investigación profunda para determinar si existía una red criminal dedicada al tráfico ilegal de fauna silvestre detrás de este robo.

Operativo judicial en Billinghurst y San Martín

La investigación derivó en una orden de allanamiento emitida por la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3. El operativo se ejecutó durante la madrugada del sábado 14 de noviembre en una vivienda localizada en la localidad bonaerense de Billinghurst, perteneciente al partido de San Martín. La acción fue coordinada entre la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad y la División de Investigaciones (DDI) de San Martín de la Policía Bonaerense.

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Al llegar al domicilio, los efectivos sorprendieron a varias personas que intentaban retirar animales en jaulas. Con la orden judicial en mano, irrumpieron en la propiedad y encontraron un contexto de maltrato animal grave. En el interior de la casa relevaron cerca de 60 animales en cautiverio y hacinados, de los cuales más de 50 correspondían a especies silvestres.

Especies halladas y posibles condenas

Entre los animales encontrados se identificaron patos, gallinas, palomas, conejos, cobayos y un ave silvestre autóctona. La Inspectoría identificó a tres personas más en el lugar durante la inspección. La acumulación de delitos cometidos por los acusados iniciales podría resultar en condenas de hasta nueve años de prisión, según la ley vigente para estas figuras delictivas en concurso real.