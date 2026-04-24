Detienen en Argentina a ex Contralmirante mexicano buscado por Interpol por contrabando de hidrocarburos

La Policía Federal Argentina capturó en Buenos Aires a Fernando Farías Laguna, un ciudadano mexicano acusado de integrar una organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos. El ex Contralmirante era buscado por Interpol y se encontraba prófugo desde enero de este año.

Un importante operativo llevado a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA) culminó con la detención de Fernando Farías Laguna, un ciudadano mexicano de 47 años, buscado a nivel internacional por la Organización Internacional de Policía Criminal ( Interpol ).

Farías Laguna es acusado de formar parte de una extensa organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos, una actividad ilícita que ha generado graves pérdidas económicas y pone en riesgo la seguridad energética tanto en México como en otros países. La captura se produjo en el corazón del barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en la intersección de la Avenida Juan B. Justo y la calle Guatemala, tras una meticulosa investigación coordinada por la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA y bajo la supervisión directa del Ministerio de Seguridad Nacional.

Este operativo representa un éxito significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional y demuestra la capacidad de las fuerzas de seguridad argentinas para colaborar eficazmente con organismos internacionales en la persecución de delincuentes prófugos. La investigación se originó en México, donde el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, a cargo de la Dra.

Nancy Selene Hidalgo Pérez, formalizó la imputación contra Farías Laguna por el delito de “delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”. Las pruebas recabadas por las autoridades mexicanas revelaron que el acusado, desde el año 2023, desempeñaba un papel crucial dentro de una compleja red que involucraba a funcionarios públicos federales, empresas privadas y personal perteneciente a las fuerzas armadas.

Esta red operaba de manera sofisticada, importando hidrocarburos desde Estados Unidos y disfrazándolos como aceites o aditivos, utilizando buques tanque para evadir el pago de impuestos y otros gravámenes legales. Esta práctica, conocida en México como “Huachicol Fiscal”, ha causado un daño considerable a las finanzas públicas y ha afectado la competitividad de las empresas legítimas del sector energético.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas ya habían logrado detener a 14 personas relacionadas con esta red criminal, pero Farías Laguna se había mantenido prófugo hasta su captura en Argentina. El caso de Fernando Farías Laguna es particularmente relevante debido a su pasado en la Marina de México, donde llegó a ostentar el rango de Contralmirante.

Sin embargo, fue dado de baja en enero del presente año, tras conocerse las acusaciones en su contra. Ante la inminente posibilidad de ser procesado penalmente en México, Farías Laguna optó por huir del país, buscando refugio en el extranjero. Las autoridades mexicanas, decididas a llevarlo ante la justicia, emitieron una Notificación Roja de Interpol, solicitando la colaboración de las fuerzas de seguridad de todo el mundo para su captura.

La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, alertada por la Interpol, inició una exhaustiva investigación que permitió determinar que el prófugo había ingresado a la Argentina el 1 de abril de 2026, procedente de Colombia. Para evadir la detección, Farías Laguna utilizó una identidad falsa, haciéndose pasar por un ciudadano guatemalteco.

Sin embargo, gracias a un eficiente intercambio de información con la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en México, los investigadores lograron establecer que el acusado había alquilado un departamento en la calle Guatemala al 5400, en el barrio de Palermo, donde intentaba pasar desapercibido. Con el respaldo de una orden judicial, los efectivos de la PFA desplegaron un operativo encubierto en la zona, vigilando discretamente los movimientos de Farías Laguna.

Finalmente, lograron detenerlo mientras caminaba por la vía pública, confirmando su identidad y poniendo fin a su fuga. La detención se realizó de acuerdo con el protocolo establecido y se respetaron todos los derechos del acusado. Tras su arresto, Fernando Farías Laguna quedó a disposición del Juzgado Federal N°12, a cargo del Dr. Julián Daniel Ercolini, y de la Secretaría N°24, a cargo de la Dra. María del Pilar Cavallero.

Las autoridades judiciales argentinas iniciaron los trámites necesarios para su extradición a México, donde deberá enfrentar cargos por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Se espera que el proceso de extradición se lleve a cabo en las próximas semanas, una vez que se cumplan todos los requisitos legales. La colaboración entre Argentina y México en este caso es un ejemplo de la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El contrabando de hidrocarburos no solo genera pérdidas económicas significativas, sino que también puede tener graves consecuencias ambientales y sociales. La detención de Farías Laguna representa un duro golpe para esta red criminal y envía un mensaje claro a aquellos que buscan lucrarse con actividades ilícitas. Las autoridades argentinas se comprometen a seguir trabajando en estrecha colaboración con sus pares internacionales para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Este caso también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles y la fiscalización en el sector energético para prevenir el contrabando de hidrocarburos y proteger los recursos naturales del país. La investigación continúa en curso para identificar a otros posibles implicados en esta red criminal y llevarlos ante la justicia





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