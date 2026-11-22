Policía de Río Negro detiene al nieto de Florencia Ferreyra, 92 años, hallada sin vida en su departamento de Cipolletti con signos de violencia y hematomas.

Las autoridades de Río Negro informaron que encontraron sin vida a Florencia Ferreyra, una mujer de 92 años de edad, en el interior de su vivienda ubicada en el complejo habitacional Barrio 432 Viviendas, en la ciudad de Cipolletti. Los elementos forenses y la escena del crimen indican la presencia de signos de violencia, lo que ha derivado en la detención preventiva de dos hombres.

Protocolo de femicidio se activa en Cipolletti

El jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, Javier Elicier Yáñez, confirmó que el protocolo específico para prevenir y actuar en casos de femicidio fue activado de manera inmediata tras la notificación del hallazgo. El cuerpo de Ferreyra fue localizado tendido boca arriba en el suelo, junto a una cama, presentando hematomas visibles que descartaron de plano cualquier hipótesis de muerte natural o causas benignas.

Also read Detienen a Isidro 'Chapo' en Sinaloa: Alto Mando Criminal Capturado

Detenidos son familiares de la víctima

Uno de los sujetos detenidos es el nieto con quien la anciana convivía, mientras que el segundo detenido es un hombre que se encontraba en el lugar al momento de la llegada de las patrullas. La Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público, junto con Criminalística y la Brigada de Investigaciones, ejecutó un allanamiento exhaustivo en la vivienda para recolectar pruebas y establecer la dinámica de los hechos con precisión.

Vecinos refieren intentos de allanamiento

Un testimonio clave fue proporcionado por un residente del complejo habitacional que relató haber sido abordado por dos individuos cerca del mediodía, quienes solicitaron un destornillador alegando que necesitaban forzar la puerta del departamento. Los sujetos indicaron que la propietaria no respondía a los llamados, una versión que añade complejidad a la investigación sobre cómo ocurrieron los hechos en el interior del inmueble.

Advertisement

Familia y fiscales lideran el proceso

La fiscalía a cargo del caso está compuesta por Santiago Márquez Gauna, Eugenia Vallejos y Yesica Montenegro, quienes dirigen la causa penal. Nicols Ferreyra, otro nieto de la fallecida, declaró a los medios que su hermano fue quien descubrió el cadáver de su abuela, quien era conocida por su lucidez y buen carácter en el barrio, mientras que su hijo, Edgardo Ferreyra, viaj de urgencia desde Bariloche para enfrentar la situación.

Antecedentes en el barrio 432 Viviendas

La comunidad del Barrio 432 Viviendas se encuentra conmocionada por el suceso, un contexto que se agrava por un precedente judicial ocurrido hace dos años. En diciembre de 2024, un vecino del mismo sector fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Lidia Tapia, de 87 años, y su hija Stela Maris Natalini, de 62, lo que resalta la vulnerabilidad de los residentes mayores en la zona.

Próxima audiencia de cargos en Cipolletti

Se espera que se lleve adelante la audiencia de formulación de cargos contra el nieto de la mujer este lunes, fecha clave para definir las medidas cautelares. Mientras tanto, los peritos aguardan los resultados definitivos de la autopsia para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte, descartando por el momento la hipótesis de un robo que se complicó.