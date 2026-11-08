Detienen a un hombre de Pilar por amenazar de muerte al papa León XIV

Un hombre de 49 años fue detenido en el Conurbano norte acusado de amenazar de muerte al papa León XIV, en una causa radicada en Campana.

Un hombre de 49 años fue detenido en la zona norte del Conurbano bonaerense, acusado de haber amenazado de muerte al papa León XIV. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, según informó la Secretaría de Inteligencia del Estado ( SIDE) en un comunicado oficial. El arresto se produjo en un contexto de fuerte despliegue de seguridad por la visita del Pontífice a la Argentina.

Según el organismo, la detención se concretó a partir de información producida por su Subsecretaría de Operaciones. Ese material fue aportado de manera formal al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), que depende de la Policía Federal Argentina, para continuar con las actuaciones.

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Cómo se logró la detención del acusado

La detención del sospechoso se logró gracias a un trabajo de inteligencia coordinado entre la SIDE y la Policía Federal Argentina. La información reunida por la Subsecretaría de Operaciones permitió identificar al hombre y ubicarlo en el Conurbano norte.

Posteriormente, la Policía Federal Argentina detalló que el acusado reside en la localidad de Villa Rosa, en el partido de Pilar. Las fuerzas federales difundieron una fotografía del hombre, de 49 años, en la que aparece identificado como el detenido por las amenazas contra el pontífice.

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Roles de cada organismo y situación procesal del acusado

La SIDE y la Policía Federal Argentina cumplieron funciones diferentes dentro de la investigación. El organismo de inteligencia produjo la información inicial, mientras que el DUIA recibió esos datos y avanzó con la detención bajo la conducción judicial del Juzgado Federal de Campana.

Hasta el momento, el hombre permanece a disposición de la Justicia federal y se encuentra bajo investigación por el presunto delito de amenazas contra el jefe de la Iglesia católica. Todas las versiones sobre los hechos deben considerarse en carácter de presunto, ya que el proceso judicial recién comienza.

Falso bombero detenido cerca del escenario papal

Un falso bombero voluntario, identificado como integrante de la zona de Vuelta de Rocha, fue detenido cerca del Monumento a los Españoles, en el área donde se montó el escenario central para la visita de León XIV. El episodio ocurrió en la intersección de la avenida del Libertador y Kennedy.

Las sospechas de los agentes crecieron cuando le pidieron la documentación de la motocicleta Kawasaki en la que se movilizaba. Al inspeccionar el vehículo y la documentación que presentaba, los efectivos concluyeron que era apócrifa. Además, el hombre llevaba distintas credenciales de identificación, lo que reforzó las dudas sobre su identidad.

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La detención se realizó en una zona que también linda con la Embajada de los Estados Unidos. El hombre quedó detenido en calidad de incomunicado mientras avanzan las actuaciones para determinar su situación y los motivos por los que circulaba con esa documentación en las inmediaciones del escenario.

Impacto en la agenda de la visita papal

La zona del Monumento a los Españoles concentra una parte central de la agenda pública del pontífice en Buenos Aires. Según lo informado, allí se realizará un acto en el que participará León XIV, mientras que el martes por la noche está previsto el encuentro con los jóvenes.

Por su parte, los operativos de seguridad en el entorno del escenario y de la avenida del Libertador seguirán activos durante los próximos actos. Las autoridades no informaron cambios en el cronograma, aunque los dos episodios de las últimas horas obligaron a reforzar los controles en la zona céntrica donde se desarrollan las actividades oficiales de la visita.