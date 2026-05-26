Detienen a turista argentino por racismo y presunto tráfico de menores en tren turístico de Minas Gerais

Una madre descubrió en el teléfono del argentino messages y fotos que evidenciaban actitudes racistas y planes de trasladar niños como esclavos. El hombre fue detenido en el tren Maria Fumaça, generando fuerte repudio en Brasil y Argentina y reavivando el debate sobre la discriminación en la región.

En el domingo pasado, en el estado de Minas Gerais, se desencadenó un episodio que ha despertado una gran indignación tanto en Brasil como en Argentina .

Un turista argentino, oriundo de la provincia de Santiago del Estero, fue detenido después de que la madre de un menor de siete años descubriera en su teléfono móvil fotos y conversaciones ofensivas que demostraban actitudes racistas y, según la denuncia, planes de tráfico de menores. El incidente tuvo lugar dentro del tren turístico Maria Fumaça, que recorre el histórico tramo entre São João del‑Rei y Tiradentes, un recorrido muy frecuentado por viajeros de toda Sudamérica.

Según los testimonios recabados por la Policía Militar de Minas Gerais, entre los pasajeros del vagón se hallaban una mujer de Río de Janeiro acompañada de su hijo de siete años y varios familiares. La confrontación surgió cuando la madre del menor pidió al turista que mostrara su teléfono para corroborar unas sospechas.

El argentino desbloqueó el dispositivo de forma voluntaria, permitiendo que se visualizaran imágenes y mensajes en los que describía a niños como "esclavos" que pretendía trasladar desde Brasil a Argentina, justificando su acción con la frase "está lleno". Además, el contenido mostraba insultos dirigidos al niño y al personal del tren, lo que los testigos describieron como un claro acto de racismo.

El personal de seguridad del tren, junto con los guardias de la compañía ferroviaria, impidió que el hombre abandonara el vagón hasta la llegada de la Policía Militar. Tras su detención, las autoridades iniciaron una investigación preliminar que aún se encuentra en fase inicial, por lo que no se ha emitido una sentencia definitiva. El acusado, que desempeña la profesión de arquitecto, intentó minimizar los hechos calificándolos de "broma" y negó ser racista.

Sin embargo, su abogado brasileño emitió un comunicado en el que pidió a los medios que no prejuzguen al cliente antes de que concluya la investigación y reiteró el respeto hacia la víctima y su familia. La madre del menor, visiblemente afectada, concedió una entrevista a un medio local en la que describió la experiencia como "claramente racismo" y explicó que el contenido del teléfono reveló planes para "llevarse nenas como esclavas" con el objetivo de cuidar a sus nietas.

Expresó su preocupación por el impacto psicológico en su hijo, quien continúa "muy triste" después del suceso, y lanzó un llamado de atención a otras madres de la zona para que estén vigilantes ante situaciones similares. La comunidad local y los pasajeros del tren manifestaron su repudio, exigiendo que se tomen medidas severas contra este tipo de conductas.

El caso representa el tercer incidente de racismo perpetrado por argentinos en territorio brasileño en apenas cuatro meses, lo que ha reavivado el debate sobre la discriminación y la protección de menores en la región. Organizaciones de derechos humanos han pedido una sanción acorde al Código Penal brasileño, que contempla penas severas para los delitos de racismo y tráfico de personas. Mientras tanto, la investigación continúa, y la opinión pública espera que se haga justicia de manera imparcial y pronta





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