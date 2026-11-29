Policías interceptaron un vehículo en barrio Maldonado, Córdoba, y detuvieron a tres adolescentes por manipular un arma de fuego tras ser avistados por cámaras.

Las fuerzas policiales en la ciudad de Córdoba lograron detener a tres jóvenes tras interceptar un automóvil en el barrio Maldonado. El operativo se inició cuando el sistema de Cámaras de Seguridad de la ciudad identificó que los individuos manipulaban un arma de fuego en la vía pública.

Identidad de los jóvenes detenidos

Según confirmaron fuentes policiales, los aprehendidos son dos adolescentes de 16 y 17 años, junto con un joven de 20 años. La intervención se llevó a cabo en la intersección de las calles Blas Parera y pasaje Cuba, donde efectivos del orden público lograron cortar la salida de los sospechosos.

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El operativo de interceptación

Tras recibir la alerta de las cámaras de seguridad, se dispuso un operativo específico para localizar el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos. Al notar la presencia de la policía, los ocupantes intentaron darse a la fuga, pero el seguimiento policial fue exitoso.

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Resultado del procedimiento policial

Los efectivos lograron interceptar el automóvil y reducir a los tres individuos sin que se reportaran heridos en el incidente. Como resultado de la operación, fue decomisado un arma de fuego, elemento clave para las investigaciones que determinaron la gravedad de la situación.

Situación legal y próximos pasos

Tanto los detenidos como el arma incautada fueron puestos a disposición de la Justicia. Las autoridades deben avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho y procesar legalmente a los responsables de la conducta delictiva.