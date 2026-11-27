La Policía de Córdoba detuvo a tres personas en Bell Ville por el disparo contra el dueño del bazar One Shopping. La fiscalía investiga un ajuste de cuentas.

Tres residentes de la provincia de Buenos Aires fueron capturados el viernes en la Terminal de Ómnibus de Bell Ville, bajo la acusación de participar en un ataque armado perpetrado contra un empresario de nacionalidad china. Este incidente violento ocurrió horas antes en el centro de Villa María, afectando directamente al propietario del bazar One Shopping, un establecimiento comercial inaugurado recientemente.

Detalles del ataque al bazar One Shopping

El suceso tuvo lugar durante la mañana en el interior del local ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 200. Según la reconstrucción preliminar realizada por las autoridades, un individuo ingresó al comercio y efectuó un disparo contra el dueño, quien tiene 37 años de edad, para huir inmediatamente a bordo de una motocicleta con la ayuda de un cómplice.

Also read Detienen al delantero David Corrêa de Vasco da Gama por presunto narcotráfico y lavado de dinero

La víctima recibió un impacto de bala en el hombro izquierdo y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Pasteur de Villa María. En la actualidad, permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y mantiene un pronóstico reservado, lo que mantiene en alerta a la familia y a los investigadores del caso.

La hipótesis de un ajuste de cuentas

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N.º 2 de Villa María, dirigida por la fiscal Juliana Companys. Desde las primeras horas, esta autoridad descartó la posibilidad de que se tratara de un robo común, orientando las pesquisas hacia la teoría de un ajuste de cuentas o un ataque de modalidad sicaria.

Advertisement

La fiscal precisó que los sospechosos ingresaron, dispararon y se retiraron sin sustraer ningún objeto de valor. Esta certeza llevó a determinar que los imputados viajaron desde territorio bonaerense con la única finalidad de ejecutar la agresión, confirmando la premeditación del hecho y alejando cualquier interpretación de delito oportunista.

La persecución policial en la Terminal

Gracias al relevamiento exhaustivo de cámaras de seguridad y a tareas de inteligencia criminal, la Policía de Córdoba logro trazar la ruta de escape utilizada por los implicados. Este trabajo permitió montar un operativo cerrojo en la estación terminal de Bell Ville, la cual se encuentra ubicada a aproximadamente 65 kilómetros al sudeste de Villa María.

En este punto estratégico, los efectivos interceptaron a dos hombres de 21 y 24 años, además de una mujer de 22 años, todos procedentes de Buenos Aires. El grupo estaba a punto de abordar un colectivo de larga distancia con destino final a la terminal de Retiro cuando fue detenido por las fuerzas de seguridad.

Secuestros y próximos pasos judiciales

Durante el operativo, que contó con la supervisión in situ del jefe de Policía Marcelo Marín y del ministro de Seguridad provincial Juan Pablo Quinteros, se decomisaron una pistola Bersa calibre .380, tres teléfonos celulares y prendas de vestir. Asimismo, se localizó y incautó la motocicleta presuntamente empleada para la huida tras el disparo, elementos que serán sometidos a peritajes criminalísticos.

Advertisement

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la fiscalía y ya fueron imputados como presuntos autores del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. La investigación continúa con el análisis de las comunicaciones móviles para determinar el rol exacto de cada detenido y verificar si existen vínculos con modalidades extorsivas contra comercios de la comunidad china.