Detienen a Tiziano Garandan, DJ de L-Gante, por narcotráfico en fiestas

Autoridades bonaerenses arrestaron a Tiziano Garandan Lailhacar, vinculado a L-Gante, por integrar banda criminal que vendía cocaína en eventos selectos del conurbano.

Autoridades judiciales y policiales de la provincia de Buenos Aires realizaron una operación coordinada en la localidad de General Rodríguez y otras zonas del oeste bonaerense. Como resultado directo de este operativo, fue detenido Tiziano Garandan Lailhacar, artista conocido musicalmente como Tisi. El DJ, vinculado al músico L-Gante, enfrenta acusaciones formales por integrar una organización narcocriminal.

Operativo simultáneo en General Rodríguez

Las fuerzas de seguridad ejecutaron ocho allanamientos simultáneos en el marco de la investigación. Durante estas registros, se confiscaron importantes cantidades de tusi, cocaína, elementos de corte, dinero en efectivo y un arma de fuego. El valor total de la droga incautada se estimó en aproximadamente 25 millones de pesos argentinos.

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Ventas exclusivas en zonas de alto poder adquisitivo

La organización bajo investigación se dedicaba principalmente a la venta de sustancias ilegales en boliches y fiestas privadas. Los objetivos eran selectivamente las zonas de mayor poder adquisitivo del conurbano bonaerense, incluyendo eventos en countries y recintos exclusivos. Esta estrategia permitió a la banda operar con discreción y maximizar sus ganancias.

Pruebas clave: audios extraídos de teléfonos

Una de las evidencias más relevantes para los investigadores se centra en el análisis de audios obtenidos de los teléfonos de los sospechosos. En dichas comunicaciones, los integrantes coordinaban los detalles logísticos del fraccionamiento, el armado de dosis y la distribución de la sustancia. Estas grabaciones son fundamentales para construir el caso penal contra los acusados.

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Búsqueda de cómplice prófugo de la justicia

Durante el desarrollo de las acciones policiales, otro integrante del grupo logró evadir el operativo. Este individuo escapó por los fondos de la propiedad durante el ingreso de los efectivos al lugar. Actualmente, se encuentra prófugo de la justicia y es buscado activamente por las autoridades competentes.

Análisis judicial y próximos pasos legales

Las pruebas reunidas continúan bajo estricto análisis judicial. Los tribunales están evaluando la filtración y divulgación de los fragmentos de audio que comprometen directamente a los acusados. Este proceso es crucial para determinar la viabilidad de las acusaciones y los posibles cargos que resulten en los juicios posteriores.