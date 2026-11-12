Detienen a sospechoso tras homicidio de repartidor en Alta Córdoba

La policía detuvo a un hombre de 38 años por el asesinato de un repartidor de 40 años en Alta Córdoba. La víctima murió al intentar proteger a dos adolescentes de un robo en la esquina de Av. General Paz y Góngora.

La noche de este miércoles quedó marcada por un acto de valentía que costó la vida a un repartidor de 40 años en el barrio Alta Córdoba. El hecho ocurrió pasadas las 22 en la esquina de avenida General Paz y Góngora, cuando el hombre intentó impedir que dos motochoros asaltaran a dos adolescentes de 14 años. Ante la agresión, uno de los delincuentes le disparó en el pecho, provocando la muerte instantánea del héroe vecinal.

Detalles del asalto y la intervención

Los hechos se desarrollaron cuando las jóvenes caminaban por la zona y fueron interceptadas por los sospechosos que buscaban robarles sus teléfonos. El repartidor, que transitaba con su motocicleta, decidió intervenir para ayudar a las víctimas. Su actuación inmediata detuvo temporalmente el robo, pero los delincuentes reaccionaron con violencia extrema. Uno de ellos le disparó directamente al pecho y ambos huyeron del lugar sin poder llevarse ningún elemento.

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Los testigos presenciales describieron la escena con horror. Un vecino relató a Cadena 3 que las motos hicieron el asalto a una chica en la esquina y que el repartidor las encaró. "No sé si uno o dos balazos y bueno, quedó tirado en la esquina hasta las 11 de la noche", comentó el testigo, quien además señaló que el alto movimiento de motocicletas en la zona facilita este tipo de arrebatos.

Respuesta de emergencia y diagnóstico fatal

Inmediatamente después del ataque, la policía desplegó un operativo de seguridad en la zona. Policias que llegaron al lugar y un médico que se encontraba de civil realizaron las primeras maniobras de reanimación para salvar la vida del hombre. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal sanitario y de la comunidad, poco después un servicio de emergencias constató la muerte del hombre en el sitio. El crimen conmocionó profundamente al barrio, generando un clima de indignación entre los residentes.

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Identificación y detención del sospechoso

Tras el ataque, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo integral con apoyo de cámaras de seguridad para intentar ubicar a los responsables. Horas más tarde, la policía detuvo a un hombre de 38 años que circulaba en una motocicleta. Según informó la fuerza, este individuo estaría relacionado con el hecho, aunque las autoridades no confirmaron de manera oficial que el detenido sea uno de los motochoros que participaron directamente del asalto inicial.

Investigación fiscal y próximos pasos

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Distrito 3, Turno 6, encabezada por el fiscal Iván Rodríguez. La autoridad judicial busca establecer las circunstancias exactas del crimen y determinar la eventual participación de todos los involucrados en la agresión. El caso sigue en proceso, mientras la comunidad de Alta Córdoba espera justicia por la pérdida de un ciudadano que intentó proteger a menores de edad.