Detienen a sospechoso por el asesinato de obrero paraguayo en Colón, Entre Ríos

La Policía de Entre Ríos detuvo a Nicolás Alexander Acosta, alias Nino, por el asesinato de un obrero paraguayo cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en una obra en construcción en Colón. Se investiga un posible homicidio calificado.

La Policía de Entre Ríos detuvo esta semana a un hombre de 32 años, identificado como Nicolás Alexander Acosta, alias Nino, sospechoso del asesinato de un obrero paraguayo cuyo cuerpo fue hallado enterrado en la pared de un edificio en construcción en la ciudad de Colón . El descubrimiento macabro tuvo lugar el domingo 12 de abril, cuando trabajadores de la obra, ubicada cerca de la esquina de Costanera Quirós y Moreno, notaron manchas sospechosas en las paredes. Al seguir el rastro, llegaron al subsuelo y, al picar el muro, encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición. La víctima, un obrero de nacionalidad paraguaya que había desaparecido dos semanas antes, fue identificada tras el hallazgo. La Policía Científica confirmó que la causa de la muerte fue un fuerte golpe en la cabeza, y que posteriormente el cuerpo fue cubierto con cal y ocultado en la pared para disimular los olores.

Nicolás Alexander Acosta, oriundo de la provincia de Buenos Aires, vivía en situación de calle en Colón al momento de su detención. Según las investigaciones preliminares, Acosta, quien también trabajaba como albañil en la misma obra hasta hace poco, sería el principal sospechoso del crimen. La detención se llevó a cabo en las calles de Colón, sin que el sospechoso opusiera resistencia. Los fiscales a cargo de la investigación, Noelia Batto y Alejandro Perroud, han calificado la muerte como un homicidio y están investigando si existió una pelea previa entre Acosta y la víctima que desembocó en el trágico suceso. Las autoridades están recopilando pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar los motivos detrás del mismo. La colaboración de los testigos y el análisis de las evidencias encontradas en la escena del crimen serán cruciales para avanzar en la investigación y determinar la responsabilidad de Acosta en el homicidio.

En estos momentos, Acosta se encuentra detenido y a disposición de la Justicia de Entre Ríos. Las autoridades judiciales están preparando la acusación formal y trabajando en la recopilación de pruebas para sustentarla. Se espera que en los próximos días se realicen audiencias de declaración y se presenten cargos formales contra el sospechoso. La comunidad de Colón, conmocionada por el crimen, espera que la investigación avance rápidamente y que se haga justicia por la muerte del obrero paraguayo. Las autoridades han asegurado que se están tomando todas las medidas necesarias para esclarecer el caso y que se aplicará todo el rigor de la ley al responsable. El caso ha generado una gran repercusión mediática y ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad en las obras de construcción y la necesidad de proteger a los trabajadores, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. La investigación continuará para determinar todos los detalles del crimen, incluyendo la posible participación de otros individuos y los motivos que llevaron al homicidio





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