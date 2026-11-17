La Policía Federal detuvo a Santino Alvarado, hijo de un capo narco, tras recibir amenazas de muerte en Rosario. La operación descubrió una extensa red de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas en la región santafesina.

La Justicia argentina desactivó una grave amenaza de narcoterrorismo en la ciudad de Rosario tras la detención de Santino Alvarado, hijo del condenado Esteban Alvarado. Esta operación policial interceptó una grabación donde se ordenaba la eliminación de personas inocentes si no se liberaba a la figura principal del cártel. Las autoridades consideran que este episodio representaba un riesgo inmediato para la seguridad pública en la jurisdicción santafesina.

La Amenaza Directa Contra Autoridades

La voz que emitió la advertencia se identificó claramente alrededor de las 22.30 horas, dirigigiéndose explícitamente al gobernador Pullaro, a los policías y a las fuerzas de seguridad en general. El mensaje indicaba que, de no lograr la liberación de Santino Alvarado, se procedería a matar a ciudadanos inocentes. Esta comunicación fue reportada mediante una llamada al 911 el domingo por la noche, lo que alertó a las instituciones sobre la inminencia de actos violentos.

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Santino Alvarado actualmente se encuentra detenido bajo un régimen de alto riesgo dentro de uno de los pabellones de aislamiento de la cárcel de Ezeiza. Su captura es parte de las investigaciones vinculadas a Esteban Alvarado, quien ya tiene condenas firmes, incluyendo una de prisión perpetua por homicidio y asociación ilícita, así como quince años por narcotráfico.

Red Criminal Estructurada en Rosario

Los investigadores de la División Operaciones Federales de la PFA desplegaron procedimientos complejos basados en inteligencia y vigilancia encubierta. Mediante el uso de drones, seguimientos y escuchas telefónicas, el equipo judicial logró identificar domicilios, vehículos y roles específicos de los integrantes de la banda. El juez Carlos Vera Barros del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, junto con la Secretaría B y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NEA, dirigió las acciones que culminaron con los arrestos.

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Dentro de la estructura criminal descubierta, María Fernanda Rojas ocupó un papel central en el manejo de los flujos financieros. Se determinó que contaba con un conocimiento profundo del funcionamiento interno de la organización. Tras la detención de Esteban Alvarado, se presume que asumió un rol relevante para garantizar la continuidad de las actividades ilícitas, coordinando operaciones de cambio de divisas y cobros a terceros.

Desarticulación Operativa y Evidencia Recaudada

El decomiso realizado por las autoridades reveló la envergadura del negocio ilegal. En uno de los inmuebles relacionados con la banda, se incautaron una pistola calibre .40 con cañón modificado para silenciador, una granada de mano y 205 municiones calibre .223. También se registraron balanzas de precisión y armas de menor calibre, evidenciando la capacidad operativa de los detenidos.

Además de armamento, se secuestraron sustancias ilegales y activos financieros significativos. Las fuerzas de seguridad retiraron 1,5 kilogramos de cogollos de marihuana, 45 plantas de cannabis sativa, más de 21 millones de pesos, 1.100 dólares y veinticinco teléfonos celulares. Los detenidos quedaron a disposición judicial acusados de infracción a la Ley Nacional de Drogas, tráfico de armas y lavado de activos, aguardando las actuaciones procesales correspondientes.