Detienen a reincidente de Flores tras intento de robo y fuerza en vivienda

La Policía de la Ciudad detiene a un hombre con 14 años de condena en Flores tras intentar forzar una cerradura y cometer un robo agravado en un vehículo Fiat Sienna.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a un sospechoso con un historial criminal significativo mientras intentaba forzar la cerradura de una vivienda en el barrio de Flores. Este incidente marca la segunda captura del individuo en un corto periodo, destacando su reincidencia y la rapidez de las fuerzas de seguridad para interceptar sus actividades delictivas. El detenido había estado privado de libertad durante 14 años y fue liberado hace diez meses, según reportes oficiales.

Mecanismo del Delito y Movimientos Sospechosos

Las imágenes y los reportes policiales revelan que todo comenzó con la llegada de un vehículo Fiat Sienna de color gris claro a la zona. Un sospechoso se acercó al automóvil mientras otro individuo descendía con una bolsa. Ambos se retiraron caminando por la vereda en dirección a la calle Culpina y desaparecieron momentáneamente de la escena para luego regresar.

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Minutos después, el conductor bajó del auto y se reunió con los otros dos individuos. Los tres simularon una conversación casual antes de regresar al Fiat Sienna. Esta coordinación sugiere un plan premeditado para realizar un robo, aunque las autoridades identificaron que el objetivo principal era forzar una vivienda cercana. La policía había observado al principal sospechoso utilizando una tarjeta para intentar forzar la cerradura.

Antecedentes Penales y Condena Anterior

El detenido tiene una condena previa de 14 años de prisión, la cual venció oficialmente el 8 de diciembre de 2025. Esta fecha marca el fin de un periodo de privación de libertad que unificó condenas anteriores, lo que explica por qué se le considera un reincidente con un pasado penal extenso. Su liberación reciente hace diez meses no ha impedido que vuelva a caer en la reincidencia, lo que ha provocado la intervención inmediata del sistema de justicia.

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La libertad condicional o el fin de la pena no fueron suficientes para disuadirlo de cometer nuevos delitos. La policía actuó con rapidez al notar la maniobra con la tarjeta en la cerradura, lo que permitió interceptar a la banda antes de que pudieran cometer un robo consumado contra la vivienda. Este caso ejemplifica la necesidad de un monitoreo estricto sobre personas con historias criminales complejas.

Intervención Judicial y Pruebas Recopiladas

El caso está siendo investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Secretaría N° 113, a cargo de la jueza Lorena Karina Lamas, ha abierto un expediente específico por tentativa de robo agravado. Esta figura legal se aplica debido a los elementos de violencia y la intención clara de vulnerar la propiedad ajena mediante fuerza.

Durante el procedimiento policial, los efectivos secuestraron evidencia clave, incluyendo un teléfono celular, documentos personales y dinero en efectivo. Estos objetos fueron asegurados para fortalecer la investigación y vincular al sospechoso directamente con los hechos. La jueza Lorena Karina Lamas supervisará las diligencias para determinar si el individuo debe permanecer en prisión preventiva o enfrentar otros tipos penales por la tentativa de robo.

Impacto en la Seguridad Vecinal y Próximos Pasos

La detención en Flores tiene un impacto directo en la percepción de seguridad de los vecinos de la zona. El intento de robo agravado y la fuerza utilizada para acceder a las viviendas generan preocupación en la comunidad. Las autoridades destacan que la rapidez de la intervención policial evitó un daño mayor a los residentes, aunque el clima de incertidumbre persiste.

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Los próximos pasos en el proceso judicial dependerán de la evaluación de las pruebas secuestradas y la declaración del detenido. La jueza Lorena Karina Lamas determinará si hay suficientes elementos para formalizar la detención y llevar el caso a juicio. Este incidente sirve como recordatorio de la vigilancia constante necesaria en las zonas comerciales y residenciales de la Ciudad de Buenos Aires.