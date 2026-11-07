Detienen a Lucas Portela por intento de femicidio y agresión en Río de Janeiro

Lucas Portela Fontana Gomes es arrestado en Río de Janeiro tras agredir a dos mujeres. Denuncian intento de femicidio mientras investiga consumo de anabólicos.

Las autoridades policiales en Río de Janeiro detuvieron a Lucas Portela Fontana Gomes tras una violenta incursión en un edificio residencial durante la madrugada del jueves, alrededor de la 1:00 a. m. El sujeto, identificado como luchador de jiu-jitsu, fue acusado de intento de femicidio y agresión grave contra dos mujeres, dejando una anciana internada y a una vecina con fracturas faciales severas.

Detalles del Ataque En el Edificio

Lucas Portela irrumpió en el departamento de la mujer mayor descalzo y con el torso desnudo, iniciando el ataque que desencadenó la respuesta de la comunidad. Al escuchar los gritos de auxilio procedentes de la residencia de la anciana, la vecina bajó al vestíbulo para ofrecer ayuda y encontrar al agresor en el sector de los ascensores.

Also read Detienen al narco El Gordo Tilín tras violenta persecución policial en la Ruta 6

Las cámaras de seguridad del inmueble registraron el momento en que Lucas Portela le exigió a la segunda víctima que se arrodillara. Ante la negativa rotunda de la mujer, el detenido inició una secuencia brutal que incluyó patadas, codazos y más de 30 puñetazos directos en el rostro, dirigiendo su violencia exclusivamente contra las residentes de sexo femenino del lugar.

Estrangulamiento y Resistencia Policial

La violencia escaló cuando Lucas Portela tomó a la mujer del cuello, aplicó una maniobra de estrangulamiento y azotó su cabeza repetidamente contra el suelo. Pese a la gravedad de la agresión y las lesiones reportadas, la víctima logró escapar hacia la vía pública y buscó refugio en una estación de servicio cercana.

Advertisement

Ante la huida del sospechoso por las escaleras, los policías efectuaron disparos a las piernas del detenido para neutralizarlo. Lucas Portela finalmente fue capturado mediante el uso de una pistola de descargas eléctricas, quedando alojado a disposición de las autoridades competentes para el inicio del proceso judicial.

Declaraciones y Motivos Investigados

Tras su arresto, Lucas Portela declaró a los investigadores que no recuerda nada de lo sucedido durante la madrugada. Reconoció admitir el consumo habitual de sustancias anabólicas, pero las autoridades están investigando activamente si actuó bajo el efecto de estupefacientes u otras drogas al momento de irrumpir en los inmuebles y comenzar la agresión.

Impacto Social y Medidas de Seguridad

Como consecuencia de los hechos, la víctima directa sufrió una fractura en el rostro y severos contusiones en el cuerpo, mientras que la anciana permaneció internada en estado estable. Ambos traslados médicos se concretaron hacia el hospital tras la intervención policial para asegurar la atención necesaria a las lesionadas.

El caso ha generado atención inmediata en organismos de protección de derechos de las mujeres y agencias de viaje locales en Río de Janeiro. Las instituciones están revisando los protocolos de seguridad requeridos en hospedajes y edificios residenciales para prevenir futuras incursiones de este tipo en la comunidad.