Autoridades detienen a un hombre de 18 años acusado de asesinar a su pareja en Ciudad de Mi Esperanza. La captura se logró gracias a una maniobra coordinada que aprovechó la colaboración de su novia en una estación de servicio YPF.

Las autoridades judiciales y policiales en la ciudad de Córdoba confirmaron la detención de un joven de 18 años, acusado del homicidio de su pareja. El hecho ocorreu en el barrio Ciudad de Mi Esperanza, donde una discusión inicial escaló violentamente hasta provocar el disparo fatal. La víctima, identificada como un supuesto narcomenudeador, sufrió una herida de bala que le provocó la muerte antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Contexto del crimen y dinámica del enfrentamiento

La investigación indica que el conflicto comenzó con una riña motivada por una discusión, posiblemente relacionada con una deuda pendiente. Según las primeras hipótesis del caso, la víctima habría exhibido un arma tumbera, específicamente una faca, durante el altercado. El acusado, quien según los informes tenía problemas de consumo de drogas, habría respondido con el uso de un arma de fuego. La intervención judicial reveló detalles sobre el origen de la tensión, sugiriendo que la víctima exigía el pago de una cantidad de dinero, lo que detonó la violencia que terminó en tragedia.

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Estrategia judicial y colaboración de la pareja

Tras el disparo, el sospechoso desapareció durante varias horas, lo que complicó inicialmente las labores de búsqueda. Sin embargo, su propia novia colaboró con las fuerzas del orden para localizarlo. Ella lo llevó a una estación de servicio de la marca YPF, un punto estratégico elegido para interceptarlo. Esta maniobra fue clave para evitar una nueva fuga y garantizar la captura segura del imputado sin violencia adicional.

Intervención inusual del fiscal en el operativo

Un aspecto destacable de este caso es la actuación del fiscal a cargo de la instrucción, quien tomó las riendas del operativo a pesar de estar de franco ese día y no tener jurisdicción directa sobre el momento preciso. Los funcionarios explican que su participación buscó destrabar la investigación en una zona que genera preocupación creciente entre las autoridades de seguridad. No reemplazó a otros funcionarios, sino que coordinó la captura aprovechando su conocimiento del territorio y la red de contactos local.

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Impacto en la comunidad y demandas vecinales

Los residentes del barrio Ciudad de Mi Esperanza expresan una profunda inquietud ante la frecuencia de estos enfrentamientos. Un referente barrial señaló que las peleas son cada vez más frecuentes y que la tensión se mantiene por viejas rencillas familiares. Los vecinos denuncian que, aunque hay presencia policial, esta es insuficiente para desarticular la violencia. Solicitan una estrategia coordinada que permita el desarme efectivo, ya que consideran cada vez más sencillo alquilar armas de fuego por una suma simbólica de 10 mil pesos sin verificar la edad del inquilino.

Siguientes pasos y estado de la investigación

En la actualidad, los comisionados continúan recorriendo la zona para relevar nuevos testimonios y recabar imágenes de cámaras de seguridad domiciliarias y domos policiales. La investigación se mantiene con cerrado hermetismo mientras se determinan las responsabilidades exactas y se esclarecen los detalles sobre el origen de la deuda y la posesión de las armas involucradas. El imputado permanece detenido a disposición de la justicia mientras se avanzan en las pericias forenses y la reconstrucción de los hechos que culminaron en la pérdida de vida de la víctima.