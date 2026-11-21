Autoridades detienen a Isidro 'Chapo', líder de Beltrán Leyva en Guasave. Operativo desata violencia y cierra estadio. Contexto de crisis en Sinaloa.

Las autoridades federales mexicanas ejecutaron una operación militar nocturna en el municipio de Guasave, Sinaloa, que culminó con la captura de Isidro 'Chapo', reconocido como el principal líder narco activo en dicha región. Este arresto representa un hito estratégico, ya que el detenido figura además como uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI en Estados Unidos.

Operativo detona violencia en la zona

La acción de las fuerzas de seguridad incluyó la captura de otros dos cabecillas pertenecientes al grupo criminal de 'Chapo Isidro', lo que generó un escenario de alto conflicto armado. Los enfrentamientos entre agentes federales y narcotraficantes desatados durante el operativo provocaron pánico inmediato entre la población local.

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Como consecuencia directa de la intensidad de los disparos, las autoridades locales se vieron obligadas a ordenar a la ciudadanía resguardarse en sus hogares y evitar transitando por la zona afectada. La suspensión de un partido de béisbol profesional fue la medida más visible del cierre del perímetro de seguridad mientras restablecían el orden.

Conexiones con carteles rivales

Isidro 'Chapo' se identifica como un integrante de la banda criminal de los Beltrán Leyva y mantiene una alianza estratégica con 'Los Mayos', una de las facciones en disputa del cartel de Sinaloa. México lo buscaba activamente por delitos de delincuencia organizada, mientras que Estados Unidos había solicitado su extradición específicamente por cargos de narcotráfico.

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La identidad de este capo se entrelaza con la estructura de poder que ha dividido al estado mexicano. Su captura llega en medio de una crisis de violencia generalizada que atraviesa Sinaloa desde septiembre de 2024, período en el que estalló una disputa interna entre Los Chapitos y Los Mayos.

Contexto de conflicto armado

El origen del conflicto actual se remonta a julio de ese año, cuando ocurrió la captura en Estados Unidos de Ismael 'El Mayo' Zambada. Este evento desencadenó una pugna por el control territorial que ha provocado una ola de asesinatos, desapariciones y enfrentamientos armados en distintas regiones del estado mexicano.

La gravedad de la situación se evidencia en los datos de seguridad reportados al cierre de octubre, donde la entidad registró 191 homicidios. Esta cifra constituye la cifra mensual más alta registrada en el año 2026, marcando un récord alarmante para la región.

Reacción oficial y despliegue

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Claudia Sheinbaum, calificó las detenciones como un paso importante para la pacificación de Sinaloa. El funcionario confirmó que las instituciones del Gabinete de Seguridad siguen desplegadas en el estado para proteger a la población.

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El operativo en Guasave demuestra la capacidad de las agencias federales para atacar la jerarquía criminal en sus centros de operación. La permanencia de los dispositivos de seguridad busca consolidar el control territorial tras la salida del principal líder de los Beltrán Leyva en la zona.

La recuperación de la normalidad en Guasave depende de la efectividad de este dispositivo de seguridad y la cooperación comunitaria. Los residentes esperan que la captura de Isidro 'Chapo' contribuya a reducir la cifra de homicidios y permita la reinserción de actividades económicas y sociales interrumpidas por la violencia.