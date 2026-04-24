Detienen a hombre por vender alimentos vencidos con fecha de caducidad alterada

La Policía Federal desmanteló una distribuidora ilegal en Los Cardales que modificaba las fechas de caducidad de alimentos vencidos para revenderlos, poniendo en riesgo la salud de los consumidores. Un hombre de 62 años fue detenido como principal responsable.

Un individuo de 62 años ha sido arrestado en la zona norte del Gran Buenos Aires, acusado de liderar una red ilegal dedicada a la manipulación y reventa de alimentos vencidos .

La operación, llevada a cabo por la Policía Federal en Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz, es el resultado de una investigación exhaustiva que se extendió por varios meses, iniciada a raíz de una denuncia anónima recibida en octubre del año pasado. La denuncia alertaba sobre la existencia de un establecimiento donde se alteraban las fechas de caducidad de productos alimenticios para reintroducirlos fraudulentamente en el mercado, poniendo en grave riesgo la salud de los consumidores.

La investigación reveló que el sospechoso utilizaba diversas estrategias para obtener productos vencidos o próximos a vencer, incluyendo cervezas, embutidos y pescados envasados al vacío. Una vez en su poder, empleaba herramientas sofisticadas, como máquinas de grabado láser e impresoras de etiquetas autoadhesivas, para modificar las fechas de caducidad impresas en los envases originales.

Esta práctica ilícita permitía que los productos, ya no aptos para el consumo, fueran comercializados como si estuvieran en perfectas condiciones, engañando a los compradores y exponiéndolos a posibles problemas de salud. El establecimiento, ubicado en el barrio Los Cardos de Los Cardales, funcionaba como un centro de almacenamiento y distribución de estos alimentos adulterados, abasteciendo a diversos puntos de venta en la región.

La Policía Federal, tras recopilar pruebas contundentes, solicitó y obtuvo una orden de allanamiento del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. Durante el allanamiento, se procedió a la detención del principal sospechoso y se incautaron grandes cantidades de alimentos alterados, incluyendo embutidos, pescados y bebidas alcohólicas.

Además de los productos alimenticios, se confiscaron las máquinas de grabado láser y de impresión, las impresoras de etiquetas autoadhesivas, una camioneta utilizada para la distribución, una computadora, un teléfono celular y documentación relevante para la causa. La operación contó con la colaboración de organismos de control como el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y personal de la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, quienes brindaron su expertise para evaluar la calidad y seguridad de los alimentos secuestrados.

El detenido enfrenta cargos por infringir la ley 26.524, que sanciona delitos contra la seguridad pública y la salud, específicamente el envenenamiento o adulteración de alimentos. Las autoridades continúan investigando para determinar el alcance de la red y la cantidad de productos adulterados que pudieron haber llegado a los consumidores. Se espera que esta operación contribuya a proteger la salud pública y a prevenir futuros fraudes alimentarios.

La gravedad de la situación subraya la importancia de la vigilancia y el control en la cadena alimentaria, así como la necesidad de que los consumidores estén atentos a las fechas de caducidad y a las condiciones de los productos que adquieren. Este caso sirve como un recordatorio de los riesgos asociados al consumo de alimentos adulterados y la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.

La Policía Federal continuará trabajando en colaboración con otros organismos para garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud de la población





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