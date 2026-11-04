Detienen a hombre por atacar a su padre con cuchillo en Córdoba

Policía detuvo a un hombre de 47 años en Villa María tras herir a su padre de 81 con un arma blanca durante una disputa por un terreno.

Las autoridades policiales de Córdoba detuvieron a un hombre de 47 años por grave agresión a su progenitor en la ciudad de Villa María. El incidente se registró durante la tarde del lunes en un inmueble de la calle Colombia al 1200, ubicado en el barrio Roque Sáenz Peña, donde la víctima de 81 años resultó herida con un arma blanca tras una discusión por la propiedad de un terreno.

Detalles del Agresión Patrocinada

El hecho ocurrió cuando el hombre mayor se encontraba trabajando en el predio indicado. Su hijo de 47 años llegó al lugar y ambos iniciaron un acalorado debate sobre los derechos de propiedad del terreno. La confrontación verbal escaló rápidamente a violencia física cuando el agresor sacó un cuchillo y atacó a su padre, causándole lesiones en los brazos y profiriendo amenazas de muerte contra la vida del anciano.

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Intervención Policial y Detención

La policía actuó de inmediato para intervenir el conflicto y asegurar el lugar de los hechos. El hombre de 47 años fue identificado, capturado y puesto a disposición de la Justicia local. La fiscalización inicial confirmó que el agresor permaneció en la escena hasta la llegada de las fuerzas de seguridad, quienes lograron controlar la situación sin mayores incidentes adicionales en el domicilio.

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Fiscalía y Causa Judicial

La causa judicial fue caratulada oficialmente como amenazas y lesiones calificadas. Este expediente quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº2, bajo la dirección de Juliana Companys. La investigación forense y testimonial avanza para determinar la gravedad exacta de las lesiones y las circunstancias específicas del altercado familiar.

Contexto de Violencia Intrafamiliar

Este caso se suma a otras denuncias recientes en el país que evidencian patrones de violencia doméstica. En Comodoro Rivadavia, Chubut, la madrugada del domingo una joven de 27 años fue apuñalada por su hermano de 38 años en el barrio San Cayetano. La madre alertó a la policía y la División Policía Científica secuestró evidencias como hojas de cuchillo y mangos blancos, dejando al sospechoso detenido ante la audiencia de control.