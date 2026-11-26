La PDI detuvo a un hombre de 63 años en Granadero Baigorria durante el operativo Aliados por la Infancia VII por facilitar material de explotación sexual infantil.

La Policía Federal Argentina (PDI) detuvo a un hombre de 63 años en la localidad de Granadero Baigorria, situada en la provincia vecina a Rosario, como parte fundamental del operativo internacional denominado Aliados por la Infancia VII. Este procedimiento se ejecutó en el marco de una coordinación simultánea que abarcó diversas provincias de Argentina y otros países, con el objetivo preciso de desarticular redes de explotación sexual infantil.

Operativo internacional Aliados por la Infancia VII

La intervención policial fue liderada a través de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, la cual coordinó las acciones con personal especializado en la lucha contra el cibercrimen. Durante los allanamientos realizados tanto en Rosario como en Granadero Baigorria, los agentes aseguraron una amplia variedad de dispositivos electrónicos y soportes de almacenamiento digital que resultaron de vital interés para la investigación en curso.

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Carga de archivos P2P y distribución ilícita

El detenido está sindicado por tener en su poder al menos ocho archivos descargados, habiendo consistido su accionar principal en bajar dichos archivos a través de una red P2P. Las investigaciones indican que puso a disposición estos archivos para ser descargados por terceros a través de la misma red en al menos once oportunidades, actuando como un nodo de distribución en esa plataforma.

Mar temporal y evidencia digital asegurada

Las acciones ilícitas se habrían cometido entre el 22 de octubre de 2023 y junio de 2026, fecha futura que figura en el informe de la investigación. Entre los elementos asegurados se encontraron computadoras, discos rígidos, memorias externas, pendrives, discos ópticos y teléfonos celulares, los cuales serán analizados para corroborar la magnitud de la distribución y la identidad de los receptores de este material.

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Fiscalía y audiencia imperativa en Rosario

Las medidas judiciales contaron con la intervención del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, específicamente la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción, a cargo del fiscal Diego Meinero. El detenido será llevado a una audiencia imperativa donde se evaluarán los cargos por facilitamiento de material de explotación sexual infantil y tenencia con fines inequívocos de distribución.

Gravedad de los cargos contra el menor de 13 años

Se indica que los cargos se agravan por ser dichas representaciones de menores de 13 años, lo que implica una penalidad severa bajo la legislación vigente. Además de esta detención, se informó que otro hombre fue aprehendido y notificado en Rosario, aunque fue llevado para identificación y no quedó detenido en la cárcel, manteniéndose en libertad mientras se aclaran su posible participación.