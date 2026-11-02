Detienen a hombre de 27 años en Córdoba tras fuga y disparos a policía

Operativo policial en Córdoba concluye con detención de conductor de 27 años y secuestro de auto y cuchilla tras persecución con disparos contra policía.

Un operativo policial desarrollado en Córdoba finalizó con la detención de un hombre de 27 años y el secuestro de un vehículo automotor. La intervención comenzó cuando los efectivos de seguridad intentaron realizar un control de rutina en la intersección de las calles Zuloaga y Mira. El conductor del automóvil, que era el objetivo de la fiscalización, ignoró las señales de alto emitidas por el personal uniformado.

Persecución y disparos en Córdoba

Inmediatamente después de omitir la orden policial, el individuo emprendió una fuga a alta velocidad por diversas vías de la zona. Durante el seguimiento vehicular realizado por las fuerzas de seguridad, se escucharon dos detonaciones procedentes del vehículo en huida. Estos disparos impactaron directamente contra el capó del móvil policial que participaba activamente en la persecución y el monitoreo de la situación.

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Encuentro de objetos prohibidos

Las maniobras de seguimiento continuaron por distintas arterias urbanas hasta que el automóvil perseguido logró detener su marcha por completo. Al proceder a la inspección detallada del interior del rodado secuestrado, los agentes encontraron y confiscaron una cuchilla metálica. El instrumento de seguridad pública medía aproximadamente 25 centímetros de longitud, lo que confirmó la presencia de objetos potencialmente peligrosos en la vehículo.

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Tensión con vecinos y vecinos

La aprehensión del conductor de 27 años se registró en el mismo lugar donde fue interceptado el vehículo. Sin embargo, el desenlace del operativo estuvo marcado por momentos de alta tensión con personas presentes en el sector. Vecinos y familiares cercanos del sujeto interceptado se aproximaron hacia el perímetro de seguridad, increpando verbalmente a los efectivos policiales que mantenían el control de la escena.

Uso disuasivo y disposición judicial

Ante el riesgo latente que representaba la aglomeración y la hostilidad hacia el personal, llegó un segundo móvil policial para brindar apoyo logístico y de seguridad. En respuesta a la situación de riesgo, el personal utilizó una escopeta de manera disuasiva para controlar a la multitud y garantizar la integridad del procedimiento. Tanto el detenido, el automóvil confiscado como la cuchilla encontrada quedaron a disposición de la autoridad judicial competente para los trámites correspondientes.