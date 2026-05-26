Detienen a hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate por una serie de robos

El intendente desafectó al funcionario, ya que se consideró que debía despejar cualquier duda. Se trata de Esteban Ferreyra, de 40 años, que tenía una orden de captura desde marzo pasado por una serie de robos en la ciudad bonaerense de San Pedro.

Detuvieron a un hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate , alias Perro Negro Junior , por una serie de robos ocurridos en la ciudad de San Pedro.

El intendente desafectó al funcionario, ya que se consideró que debía despejar cualquier duda. Se trata de Esteban Ferreyra, de 40 años, que tenía una orden de captura desde marzo pasado por una serie de robos en la ciudad bonaerense de San Pedro. Fueron asaltos en dos casas. El vehículo sospechoso, un Volkswagen Bora gris, ingresó en los límites del municipio a las 8 de la mañana, lo que desencadenó un operativo policial.

Los prefectos repelieron el ataque y finalmente, el operativo terminó con los cinco sospechosos detenidos, entre los que se encontraba Perro Negro Junior. Se le imputa por los delitos de robo agravado por efracción, robo agravado por ser en poblado y en banda, mediante la utilización de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por haber provocado lesiones de carácter grave.

El intendente Matzkin explicó que la decisión de separar preventivamente al funcionario se tomó para que Ferreyra despeje cualquier duda. Ferreyra explicó que su hijo no vivía en Zárate y fue él quien aportó la información necesaria para que hoy, cuando el vehículo ingresó en Zárate, se pudiera activar el operativo que terminó con las detenciones. Cumplió siempre muy bien con su trabajo.

Nosotros estamos para llevarle a los vecinos de Zárate la tranquilidad de que estamos en contra de la delincuencia





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