Paraguay ordena la prisión preventiva de Francisco Peña y Rocío Caballero Bosch por lavado de activos en el colapso de Ueno Bank. La Fiscalía busca recuperar fondos para 2,94 millones de clientes afectados por la crisis financiera.

La Fiscalía General de Paraguay ordenó la prisión preventiva de Francisco Peña, hermano del expresidente Santiago Peña, y de su esposa, Rocío Caballero Bosch. Esta medida judicial extiende las repercusiones de la causa penal por la intervención de Ueno Bank al entorno familiar directo del exmandatario. La detención se produce tras investigaciones sobre presunto lavado de activos y administración en provecho propio vinculadas a la entidad financiera colapsada.

Mecanismo de detención y registro judicial

La Policía Nacional ejecutó la orden de aprehensión en la residencia de Francisco Peña en el barrio Los Laureles de Asunción. El hermano del expresidente intentó salir de la propiedad, pero una patrulla policial bloqueó su salida justo antes de que se formalizara su custodia. Por su parte, Rocío Caballero Bosch se presentó voluntariamente junto a su abogado en la Dirección contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional para ponerse a disposición de las autoridades.

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Antes de las detenciones, las autoridades realizaron un registro judicial el sábado en una empresa vinculada a Francisco Peña. Durante la diligencia se incautaron documentos sobre Pear SRL, una compañía asociada a la operación. La búsqueda judicial buscaba esclarecer la adquisición de un inmueble por parte de Pear SRL, una transacción realizada con la entonces Financiera Ueno durante el año 2023, entidad que posteriormente operó como Ueno Bank.

Vínculos con activos y declaraciones clave

La investigación se intensificó tras conocerse la declaración de Julio Rey, el exvicepresidente segundo de Ueno Bank, quien actualmente está en prisión preventiva por este caso. Rey afirmó ante la Fiscalía que Pear SRL estaría vinculada a Francisco Peña y que habría adquirido un predio de 1.184 hectáreas en el departamento de Paraguarí. Según el diario ABC Color, esta tierra valió aproximadamente tres millones de dólares.

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El escándalo envuelve a Santiago Peña, quien fue destituido por el Senado en un juicio político y ahora enfrenta una investigación penal imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La crisis financiera involucra a una entidad que reportaba tener más de 2,94 millones de clientes. Ueno Bank controlaba fondos del Instituto de Previsión Social y de otras cuatro cajas de jubilados, además de recursos de varias instituciones públicas.

Impacto real y estrategia de devolución a víctimas

La fiscal general de Paraguay, Alba Cantero, declaró este martes que las autoridades evalúan opciones para que los bienes decomisados se destinen prioritariamente a la devolución de recursos a los clientes afectados. Cantero declaró a la radio ABC Cardinal que la prioridad son las víctimas particulares en una reunión con el presidente del Banco Central, Jorge Schreiner, y la titular de Senabico, Teresa Rojas.

Cantero, quien asumió el cargo el 17 de noviembre tras la renuncia de Emiliano Rolón, explicó que se analizan proyectos de ley para que los bienes no pasen al patrimonio del Estado, sino a los acreedores del banco. Esta medida busca evitar la barrera legal actual que impide la restitución directa de activos incautados a los damnificados por el colapso financiero.

El Banco Central del Paraguay informó el 12 de noviembre que desembolsó más de 644 millones de dólares del Fondo de Garantía de Depósitos a más de 1,8 millones de ahorradores. Los anticipos alcanzaron hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 121.760.000 guaraníes. Este fondo cubre hasta 75 salarios mínimos o 228,3 millones de guaraníes por persona física o jurídica.

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La crisis se profundizó con la renuncia de Emiliano Rolón tras acusaciones de conducción deficiente de la investigación y por retener una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el expresidente. La entidad entró en resolución el 3 de noviembre ordenado por el Banco Central. El extitular Carlos Carvallo y tres exdirectivos también están detenidos e investigados por su rol en la administración de la crisis bancaria.