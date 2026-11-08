Un hombre fue capturado en Palermo con credenciales falsas del Vaticano y radios de comunicación cerca del dispositivo de seguridad del papa León XIV, en un operativo que reveló su historial en telecomunicaciones.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre de 27 años en Palermo, Italia, mientras circulaba en una motocicleta Kawasaki con placas que simulaban ser oficiales. El incidente ocurrió cerca del dispositivo de seguridad establecido para la presencia del papa León XIV en la ciudad siciliana, específicamente en las inmediaciones del Monumento a los Españoles y la Embajada de Estados Unidos. Durante el control policial, los agentes identificaron al individuo como una persona que intentaba hacerse pasar por un bombero oficial, aunque las investigaciones posteriores revelaron matices más complejos sobre su identidad y antecedentes.

Credenciales falsas y equipos de radio

Al momento de la intervención, el detenido portaba cuatro equipos de comunicación tipo walkie-talkie, conocidos comúnmente como handies, los cuales estaban sintonizados en distintas frecuencias operativas. Además de estos dispositivos, la policía encontró en su poder un permiso de circulación falso que correspondía al vehículo que conducía. Lo más llamativo fue la identificación que llevaba colgada al cuello, una credencial casera con la leyenda "ENLACE VATICANO ACCESO NIVEL 1", diseñada para simular un vínculo oficial con el Vaticano.

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Trayectoria real en rescates y telecomunicaciones

Aunque inicialmente se reportó que se trataba de un falso bombero, las verificaciones posteriores confirmaron que el detenido, identificado como Natenzon, tuvo una trayectoria real y documentada en las fuerzas de rescate. Su vinculación con la actividad bomberil comenzó durante su adolescencia, y se había presentado públicamente en diversos medios de comunicación bajo ese rol. Sin embargo, su perfil profesional se expandió hacia otros sectores, reflejando una pasión temprana por las tecnologías de comunicación que comenzó en sus años escolares.

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Inscripciones comerciales y afición por las frecuencias

El acusado figura inscrito oficialmente desde octubre de 2021 en el registro comercial con actividades relacionadas con la venta de aparatos de telefonía, servicios de telecomunicaciones y electrónica general. Según relató en una entrevista brindada meses atrás a un programa especializado, su interés por las frecuencias lo acompañaba desde la escuela, donde solía llevar equipos de comunicación colgados del cinturón. En aquellos tiempos, sus compañeros lo apodaban "Chico handy", un sobrenombre que evidenciaba su obsesión por estos dispositivos de radio.

Dudas judiciales sobre el estado mental

La captura de este individuo, dedicado a la venta de telecomunicaciones y exoficial de un cuartel voluntario, ha generado interés en la justicia italiana debido a las circunstancias inusuales de su intento de acceso a una zona restringida de alto perfil. Los voceros vinculados al caso indicaron que los investigadores judiciales manifestaron dudas con relación al estado de la salud mental o las intenciones reales del detenido. La situación se considera un incidente de seguridad significativo que requiere un análisis profundo de las motivaciones detrás del uso de credenciales falsas y equipos de comunicación en un evento de tal magnitud.