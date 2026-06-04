Detienen a ex policía por choque fatal y hallazgo de arma y drogas

Una ex oficial de la Policía de la Ciudad fue arrestada después de provocar un accidente mortal en la autopista Ricchieri, donde se decomisó un arma de guerra y estupefacientes. La mujer había sido expulsada de la fuerza en 2025 por grabar contenido sexual con su uniforme.

Detuvieron a la expolicía Nicole Verón tras un choque fatal en el que murió un hombre. El accidente ocurrió en la autopista Ricchieri cuando el BMW que ella ocupaba colisionó con otros vehículos.

En el coche se encontraron un arma de guerra y drogas, lo que sugiere actividades de narcomenudeo. Verón había sido expulsada de la Policía de la Ciudad en 2025 por grabar videos eróticos con su uniforme. Ella justificó su acción por dificultades económicas y una licencia médica. Actualmente está detenida por homicidio culposo, tenencia ilegal de arma y averiguación de ilícito





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