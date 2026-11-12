Detienen a Elcira Giménez González en Misiones por el crimen de Magalí Levy

La policía detuvo a Elcira Giménez González en Misiones tras identificarla como cerebro del asesinato de Magalí Levy en Recoleta. La acusada fingió ser víctima de trata para evitar su expulsión.

La Gendarmería Nacional y la Policía de Misiones confirmaron este miércoles 11 de noviembre la detención de Elcira Giménez González, de 28 años, quien era buscada como la principal ideóloga del brutal asesinato de Magalí Levy. La sustracción de la identidad de la detenida ocurrió en el cruce fronterizo de Puerto Alcázar, donde intentaba ingresar a Argentina bajo falsas etiquetas de protección internacional. Esta captura marca un giro decisivo en la investigación del crimen cometido el 7 de marzo de 2025 en el barrio porteño de Recoleta, desmantelando la fachada de víctima que la acusada había construido meticulosamente.

Mecanismo de evasión y detención en Puerto Alcázar

El cese de la huida comenzó el lunes 9 de noviembre, cuando efectivos de la Gendarmería Nacional interceptaron un vehículo con cuatro ocupantes en un control rutinario al ingreso de Puerto Alcázar. Entre los pasajeros se encontraban tres ciudadanos paraguayos y un hombre de nacionalidad china. Durante la verificación documental, las autoridades detectaron que uno de los pasajes no acreditaba su ingreso regular al territorio nacional, lo que derivó en una revisión más exhaustiva de las identidades presentadas.

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La mujer detenida, que utilizaba el nombre de Liz Carolina Vega, declaró ser víctima de trata de personas y afirmó haber sufrido abusos sexuales en Paraguay. Al ser trasladada hacia el puente internacional San Roque, hizo estas alegaciones para activar los protocolos de asilo y evitar su expulsión inmediata. Este relato desencadenó una serie de acciones burocráticas y policiales diseñadas para proteger a presuntas víctimas de tráfico humano, utilizando la narrativa de vulnerabilidad para ganar tiempo y espacio geográfico.

El martes 10 de noviembre, la Fiscalía Federal de Posadas, bajo la dirección de la fiscal Silvina Gutiérrez, intervino la Dirección Trata de Personas de la Policía de Misiones. En coordinación con el Ministerio de Derechos Humanos, los efectivos activaron los mecanismos de asistencia y contención, alojando inicialmente a la mujer en una casa refugio. Sin embargo, esta decisión operativa permitió que la sospechosa se mantuviera en libertad temporal mientras se aclaraba su verdadera identidad ante el sistema de justicia.

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Identificación forense y alerta policial paraguaya

La clave para desarticular el plan de evasión provino de un informante del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión (DAS) de Paraguay. Este dato de inteligencia alertó a las autoridades sobre la identidad real de la mujer alojada como refugiada, revelando que se trataba de Elcira Giménez González. La coincidencia fue lo suficientemente grave como para solicitar una verificación forense que desmentiera su declaración de persecución por trata.

La Policía paraguaya aportó las huellas dactilares necesarias para realizar el cotejo definitivo. Tras unas horas de intercambio de información y procedimientos administrativos entre ambas jurisdicciones, se confirmó que la mujer era, efectivamente, la buscada por la Justicia argentina. Las huellas dactilares fueron determinantes para pasar de la condición de protegida a la de detenida, cerrando la brecha legal que la acusada había intentado explotar.

Finalmente, la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Misiones, apoyada por la Gendarmería Nacional, formalizó la detención de Elcira Giménez González. La operación demostró la eficacia de la cooperación internacional y el uso de la biometría para filtrar identidades falsas en los puntos de entrada fronterizos, asegurando que la persona culpable no escapara mediante la manipulación de figuras humanitarias.

Detalles del crimen en Sánchez de Bustamante

La investigación original se centró en el departamento ubicado en la calle Sánchez de Bustamante al 1200, donde Magalí Levy vivía con su esposo y dos hijos menores. El 7 de marzo de 2025, la víctima había llevado a sus hijos al colegio y debió regresar a mediodía para recogerlos. Cuando no apareció, el colegio contactó a su esposo, quien llegó al domicilio y llamó al 911, encontrando la escena del crimen.

Magalí Levy había sido atada, golpeada y asfixiada con una bolsa de nylon en la cabeza. El entorno del departamento mostraba señales claras de un registro violento, con todo revuelto y la desaparición de una pequeña caja de seguridad. Desde el inicio de la investigación, el móvil del robo estuvo claro, y las cámaras de seguridad del edificio capturaron a una mujer vestida de empleada doméstica, seguida de cerca por un hombre, quien marcó el inicio de la cadena de sospechas.

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La banda involucrada, aunque no considerada sofisticada tecnológicamente, resultó altamente peligrosa para sus víctimas. La estructura delictiva aprovechó la confianza y la presencia en la zona para ejecutar el atraco. La identificación de los autores se basó en rastrear las interacciones entre los individuos capturados en las cámaras y sus vínculos familiares y delictivos previos, lo que permitió ir cerrando el cerco progresivamente.

Conexiones criminales y próximos pasos judiciales

Elcira Giménez González es señalada como el cerebro de la operación, mientras que su hermano, identificado en las grabaciones, fue detenido en San Pedro en 2025. Este familiar es acusado de ser el autor material del homicidio y de ayudar a Sixto Amarilla, quien alojaba a la pareja en su casa. Se les imputa también la gestión de un aguantadero donde guardaban el botín del crimen, demostrando una planificación logística para el ocultamiento de los bienes sustraídos.

Sixto Amarilla, actualmente prófugo, está vinculado al narcotráfico en la villa 31 de Retiro, en Buenos Aires. Aunque su domicilio legal está en José C., su actividad en uno de los centros de narcomenudeo más importantes de la ciudad lo convierte en un objetivo prioritario. La investigación también apunta a Diana, una amiga de Elcira que trabajaba recientemente en el hogar de los Levy y que fue vista entrando al edificio con el uniforme de empleada doméstica.

La pareja alquilaba un departamento en la avenida Corrientes, frente al shopping Abasto, a apenas 10 cuadras del domicilio de la víctima. Esta proximidad geográfica facilitó la vigilancia y la ejecución del crimen. Según registros de Migraciones, Elcira y Sixto cruzaron la frontera pocos días después del asesinato en una camioneta Renault compartida, un detalle que fue crucial para trazar su ruta de huida hasta Misiones.