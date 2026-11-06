Detienen a dueño de Teren por 29 estafas turísticas por más de 240 mil dólares

La policía detiene al titular de la agencia Teren por 29 fraudes que dejaron un perjuicio económico superior a los 240 mil dólares. La víctima destacada es un grupo de mujeres cordobesas.

Las autoridades judiciales y policiales han detenido al propietario de la agencia de viajes Teren tras detectar una compleja red de estafas que afectó a 58 personas en todo el territorio nacional. El emprendedor está acusado de 29 hechos delictivos distintos, generando un perjuicio económico cuantificado que supera los 240 mil dólares y los 17 millones de pesos.

Detalles del esquema fraudulento en turismo

La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía, revela que los hechos ocurrieron entre agosto de 2023 y enero de 2026. Durante este período, el acusado utilizó la publicidad en redes sociales para captar clientes ofreciendo paquetes internacionales que nunca se concretaban. El mecanismo consistía en percibir los pagos iniciales y luego generar dificultades artificiales para la emisión de documentación y reservas.

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Entre los elementos reunidos por los investigadores aparecen pretextos repetitivos para justificar los retrasos. Estos incluían supuestos inconvenientes con aerolíneas, demoras en la emisión de vouchers, problemas con las visas y cancelaciones de último momento. Las reprogramaciones se extendían durante semanas o meses, mientras el empresario prometía nuevas fechas y aseguraba la devolución del dinero.

Impacto en víctimas y grupos específicos

Uno de los casos más emblemáticos involucra a un grupo de mujeres cordobesas que habían ahorrado durante años para cumplir el sueño de conocer el Caribe. Con ese objetivo, contrataron un paquete turístico con destino a República Dominicana a través de la agencia de Teren. Este caso sirvió como detonante para que el fiscal a cargo iniciara una investigación más profunda meses atrás.

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La acumulación de denuncias permitió detectar la verdadera dimensión del presunto fraude. No solo se afectó a desconocidos, sino que también se engañó a clientes antiguos y hasta a amigos cercanos con los que el acusado había construido confianza a lo largo de los años. Las devoluciones no llegaban y, en algunos casos, se entregaron cheques sin fondos como garantía de pago.

Incidente en Buzios y presión sobre el acusado

La presión de los clientes llevó a un incidente directo en el local comercial de la agencia. Dos matrimonios que habían contratado paquetes turísticos para Buzios por un total de 5.954 dólares acudieron personalmente ante la falta de respuestas y la cercanía de la fecha de viaje. Ante esta presión, recibieron un viaje alternativo que difería considerablemente de lo contratado.

Los afectados reportaron vuelos con escalas innecesarias, alojamiento alejado de la playa y la ausencia del régimen de media pensión pactado. Este episodio contribuyó a que la causa judicial incluyera además presuntas tentativas de homicidio o lesiones graves, derivadas de la crisis emocional provocada por la situación.

Fuga de fondos y mantenimiento del nivel de vida

Fuentes de la investigación aseguran que el acusado se dedicaba al turismo desde hacía muchos años. Sin embargo, en la época de los hechos ya no podía sostener el nivel de vida elevado al que había llegado. Se estima que los fondos captados se desviaron para mantener este estatus, lo que motivó la orden de detención por entender un posible entorpecimiento de la investigación y un inminente peligro de fuga.