Detienen a dos menores en moto robada tras persecución en Buenos Aires

Dos adolescentes, uno de 12 y otro de 16 años, fueron detenidos en Lomas de Zamora tras una persecución policial. Circulaban en una motocicleta robada en el barrio de Belgrano y huyeron de la policía a alta velocidad hasta colisionar con un auto estacionado. Ambos menores resultaron heridos y fueron trasladados al hospital bajo custodia.

Un insólito operativo policial culminó con la detención de dos menores de edad, uno de tan solo 12 años y el otro de 16, en la localidad de Lomas de Zamora. El suceso, que tuvo lugar el pasado 17 de abril alrededor de las 15:35 horas, se desencadenó cuando los jóvenes transitaban a bordo de una motocicleta presuntamente robada en el barrio porteño de Belgrano.

La alerta se activó cuando las cámaras de seguridad del sistema de monitoreo de la Ciudad de Buenos Aires identificaron el vehículo en cuestión circulando a gran velocidad por la avenida General Paz, en dirección al Riachuelo, a la altura de la Autopista Dellepiane.

Efectivos de la Policía de la Ciudad, al percatarse de la situación, intentaron detener la marcha de la moto mediante señales lumínicas, pero los adolescentes, lejos de acatar la orden, emprendieron una veloz huida, desatando una persecución que mantuvo en vilo a los presentes.

La carrera se extendió por varios kilómetros, culminando abruptamente cuando la motocicleta, en su afán por evadir a los agentes, impactó contra un automóvil que se encontraba estacionado en la intersección de Camino Negro y Azamor. La moto involucrada, una Benelli 302S, presentaba claros signos de haber sido forzada, con el tambor de arranque manipulado y la presencia de una 'yuga', dispositivo utilizado para inmovilizar ruedas de vehículos.

En el mismo instante del impacto, el conductor, quien apenas contaba con 12 años, admitió de forma espontánea que habían sustraído el vehículo de una vivienda en el barrio de Belgrano. Esta declaración fue corroborada minutos más tarde por el legítimo propietario del rodado, quien se presentó en el lugar tras ser notificado.

Tras la colisión, la gravedad de las lesiones sufridas por ambos jóvenes requirió la intervención del personal del SAME. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Gandulfo, donde permanecen internados bajo una estricta consigna policial. El conductor de 12 años sufrió fracturas en la tibia, el peroné y la rodilla, mientras que su acompañante, de 16 años, ingresó con una fractura expuesta de tibia.

La causa judicial fue caratulada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N° 3, bajo la magistratura de Julia Sanchis, quien ordenó una investigación por los delitos de averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad. Este lamentable suceso pone de manifiesto la preocupante realidad de la participación de menores en actividades delictivas y la complejidad de abordar estas situaciones que involucran a jóvenes en conflicto con la ley.





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