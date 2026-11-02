Detienen a Alberto Ávalos por homicidio múltiple en Chaco

Alberto Luis Ávalos fue detenido en Quitilipi, Chaco, por la muerte de su pareja y cuatro niños en un incendio. La policía investiga la secuencia del crimen y el estado psiquiátrico del sospechoso.

La investigación sobre la muerte de una joven de 22 años y cuatro niños en Quitilipi, Chaco, ha permitido reconstruir la secuencia del ataque durante la madrugada del domingo. Según la principal hipótesis de la policía, Alberto Luis Ávalos, de 25 años, habría asesinado a su pareja y a tres chicos antes de incendiar la casa. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Matadero, ubicada en la calle Islas Malvinas al 1200.

Reconstrucción del ataque fatal

El jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, detalló la investigación en una entrevista con el periodista Gustavo Olivello del programa Alerta Urbana de FM Gualamba. La hipótesis sostiene que Ávalos atacó primero a su pareja, Rocío Aranda, de 22 años, y luego a los tres menores que se encontraban en el domicilio. Las primeras pericias indican que los tres chicos tenían heridas cortantes en el cuello y quemaduras en diversas partes del cuerpo.

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Dentro de la casa se encontraron calcinados dos menores en un sector específico, mientras que en otra habitación hallaron a Rocío tendida en el suelo y a una niña sobre una cama. Los médicos constataron escoriaciones en la región lumbar de la joven. La vivienda contaba con sectores construidos con madera y nylon, materiales que resultaron altamente afectados por las llamas durante el incendio.

Bebé de seis meses y hallazgo del sospechoso

Tras las agresiones, el sospechoso habría provocado el fuego en la casa, donde también se encontraba su bebé de seis meses. Según la información proporcionada por el jefe policial, el bebé habría muerto por inhalación de humo, aunque las autopsias deberán establecer las causas precisas de los cinco fallecimientos. Este caso convirtió lo que inicialmente parecía ser un incendio fatal en una investigación por homicidio múltiple.

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Cuando los efectivos policiales y bomberos ingresaron, el lugar presentaba una escena estremecedora. Durante la inspección, los investigadores secuestraron un cuchillo de 27 centímetros con manchas similares a sangre, dos tramos de soga, un encendedor, tres teléfonos celulares y un fragmento de sábana con manchas rojizas. Todos estos elementos quedaron sujetos a peritajes para determinar su vínculo con las muertes.

Intervención policial para evitar linchamiento

Tras el ataque, Ávalos habría intentado quitarse la vida mediante ahorcamiento. Alrededor de las 6 de la mañana, los efectivos lo encontraron inconsciente en la parte delantera de la casa con una lesión en forma de lazo en el cuello. A pocos metros estaba su madre, quien sostenía en brazos al bebé de seis meses, quien también ingresó sin signos vitales al hospital local.

Romero reveló que los vecinos intentaron agredir al detenido cuando se enteraron de lo ocurrido. La intervención de la policía fue determinante para retirarlo del lugar y evitar un posible linchamiento. El primer examen médico al sospechoso consignó un cuadro de psicosis aguda, lesiones múltiples por contusión y signos de posible intoxicación con drogas. Además, allegados manifestaron que Ávalos decía estar poseído por un demonio.

Medidas judiciales y estado del detenido

No se registran antecedentes penales ni denuncias previas por violencia de género por parte de Ávalos. Durante una diligencia en el hospital de Quitilipi, los investigadores secuestraron un short deportivo negro con franjas rojas que pertenecía al detenido. Finalmente, el hombre fue trasladado al Complejo Penitenciario N° II de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde quedó a disposición de la Justicia.

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La causa está a cargo del fiscal subrogante Gustavo Valero de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de Sáenz Peña. Los investigadores esperan los resultados de las autopsias y los análisis de los elementos secuestrados para determinar con mayor precisión cómo ocurrieron las cinco muertes. La comunidad local se encuentra conmocionada ante la magnitud de la tragedia.