Detienen a adolescente por encubrimiento en el caso del tiroteo en escuela de San Cristóbal

Un joven de 16 años es arrestado por presunto encubrimiento en relación con el tiroteo en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe. Se sospecha que tenía conocimiento previo del ataque que resultó en una víctima mortal y dos heridos. La detención ocurrió en la Ruta Nacional 11, mientras viajaba con sus padres. La investigación busca determinar la extensión de su participación y los detalles del suceso.

Un adolescente de 16 años fue detenido este lunes en relación con el ataque a la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe , por presunto encubrimiento. Los investigadores de la Policía de Investigaciones de Santa Fe sospechan que el joven tenía información previa sobre el tiroteo que resultó en la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, y dejó a otros dos estudiantes heridos.

La detención se llevó a cabo en la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Nelson, donde el sospechoso viajaba en una camioneta junto a sus padres. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que el detenido mantenía vínculos con G.C., el presunto agresor del tiroteo. La figura legal aplicada es la de encubrimiento, ya que las evidencias sugieren que el adolescente estaba al tanto de los planes del ataque. La investigación continúa para determinar la extensión de su participación y el alcance de su conocimiento previo. Las autoridades están enfocadas en esclarecer completamente los detalles que llevaron a este trágico suceso y asegurar que todos los involucrados rindan cuentas ante la justicia





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