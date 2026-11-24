Policía y fiscalía investigan agresión homofóbica en Despeñaderos. Detuvieron a un joven de 18 años y citaron a 8 adolescentes tras golpear a Nicolás Maldonado. Análisis legal y contexto social.

Las autoridades judiciales y policiales en Córdoba avanzan en la investigación de una agresión brutal calificada como homofóbica, ocurrida durante la madrugada del domingo en la localidad de Despeñaderos. Este hecho violento, que tuvo como objetivo principal a Nicolás Maldonado, ha derivado en la detención inmediata de un hombre de 18 años y en la citación judicial de ocho adolescentes adicionales.

Detalles de la agresión y detenciones

El incidente se desarrolló sobre la avenida San Martín, ubicada en Despeñaderos, una jurisdicción situada exactamente a 50 kilómetros al sur de la Capital provincial. Nicolás Maldonado, un vecino de 32 años de edad, se encontraba transitando el lugar junto a su pareja cuando observó una riña entre un grupo de jóvenes que salían de una fiesta de quinceañera. Ante la situación, Maldonado decidió intervenir para intentar frenar la pelea, un acto de buena fe que rápidamente derivó en su victimización.

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Según el relato detallado por la víctima en declaraciones a El Doce TV, la tensión aumentó cuando una de las jóvenes participantes en la disputa le preguntó agresivamente por qué se estaba metiendo en el asunto. Maldonado explicó que su intención era únicamente averiguar qué había motivado el conflicto, pero esta respuesta fue recibida con insultos dirigidos a su orientación sexual. Inmediatamente después, uno de los jóvenes lo golpeó por la espalda, iniciando una secuencia de violencia física.

Ante el primer ataque, el hombre de 32 años intentó defenderse, lo que provocó que el grupo de adolescentes lo rodeara. Una vez acorralado, fue agredido de manera sistemática por el resto del conjunto de jóvenes. Los videos registrados por testigos presenciales, que posteriormente se viralizaron en redes sociales, capturaron la brutalidad del momento y resultaron fundamentales para que la Policía identificara a los presuntos responsables del delito.

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Figura legal y responsabilidad penal

La policía operativamente a cargo de la Departamental Santa María procedió a identificar a los agresores basándose en las imágenes grabadas. Como resultado directo de estas investigaciones, se concretó la detención de un joven de 18 años, quien es señalado como el presunto autor principal. La fiscalía lo imputa bajo la figura legal de lesiones leves doblemente calificadas.

Esta doble calificación es crucial en el proceso judicial, ya que se fundamenta en dos agravantes específicas establecidas en la ley. La primera se refiere al concurso premeditado de dos o más personas, lo que indica una organización previa o al menos una acción coordinada en el momento de la agresión. La segunda agravante es el motivo de odio hacia la orientación sexual de la víctima, lo que transforma un simple incidente violento en un crimen de odio.

Además del detenido, la justicia ha citado a ocho adolescentes de entre 14 y 15 años de edad. Estos menores también serán imputados bajo la misma figura legal de lesiones leves con agravante de odio y concurso de personas. La Fiscalía de Segundo Turno de Alta Gracia, bajo la dirección de la fiscal Consuelo Gait, está al frente del expediente para determinar el grado de participación exacto de cada uno de los imputados en la agresión.

Investigación judicial y peritajes técnicos

La causa judicial está en manos de la fiscalía competente, quien ha ordenado medidas probatorias clave para consolidar el caso. Entre estas disposiciones se encuentra el peritaje exhaustivo de todos los registros fílmicos captados por los testigos, los cuales serán analizados forensemente para verificar la identidad de los agresores y la cronología de los golpes.

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Paralelamente, se está llevando a cabo la toma de declaraciones testimoniales de todos los involucrados y posibles testigos adicionales. Este proceso es esencial para establecer la responsabilidad penal diferenciada de cada adolescente, ya que la ley juvenil exige determinar con precisión quiénes ejecutaron los golpes, quiénes participaron en el acorralamiento y quiénes tuvieron un rol secundario o de apoyo moral.

Reacción institucional y contexto comunitario

Ante la gravedad de los hechos, la Municipalidad de Despeñaderos emitió un comunicado oficial rechazando enérgicamente la agresión. El Ejecutivo municipal afirmó que ningún acto violento, de odio o discriminación tiene lugar en su localidad, enfatizando que la comunidad no puede mirar hacia otro lado frente a estas injusticias.

Las autoridades locales confirmaron que sus equipos técnicos están asistiendo a la familia de la víctima y colaborando estrechamente con las autoridades policiales y judiciales. Además, el municipio convocó a todos los hogares de Despeñaderos a reflexionar sobre la convivencia comunitaria y el rechazo absoluto a toda forma de violencia y discriminación, buscando prevenir futuros incidentes similares en la zona.