Deterioro de la Imagen de Milei: Encuestas Revelan Creciente Desaprobación y Preocupación Económica

Estudios de opinión pública muestran una caída en la valoración del Gobierno de Javier Milei, con un aumento del malestar social y la economía como principal preocupación. A pesar de esto, Milei aún lidera la intención de voto para 2027, aunque con una ventaja que requeriría balotaje.

Un nuevo estudio de opinión pública revela un marcado deterioro en la valoración del Gobierno de Javier Milei , evidenciando un creciente malestar social y un impacto significativo de la situación económica en la percepción ciudadana. El informe de abril, elaborado por la consultora Zuban/Córdoba, muestra que la des aprobación de la gestión presidencial ha escalado al 65%, mientras que el apoyo se sitúa en un 33,9%.

Esto implica un ensanchamiento de la brecha negativa hasta su nivel más alto desde el inicio del registro, marcando un 'cambio de clima social' con una tendencia descendente que se observa por cuarto mes consecutivo. El estudio detalla que, en comparación con marzo, la imagen positiva retrocedió 1,5 puntos, y la negativa se incrementó en 6,3 puntos. Una parte considerable de este cambio se explica por la disminución de la cantidad de indecisos, quienes, en su mayoría, han inclinado su opinión hacia el rechazo, profundizando aún más la división entre valoraciones positivas y negativas. En términos acumulados, la desaprobación ha avanzado cerca de 15 puntos desde el final del ciclo electoral, consolidando una tendencia claramente desfavorable para el oficialismo.\El estudio también pone de manifiesto el creciente descontento de la población, con más del 60% de los encuestados expresando la percepción de que el país se encuentra en una dirección incorrecta. Este porcentaje representa un aumento significativo en comparación con mediciones previas, y refleja la creciente preocupación de la sociedad. La situación económica juega un papel crucial en este fenómeno, ya que un 55,2% de los encuestados afirma que su situación personal ha empeorado, mientras que solo un 7,6% reporta mejoras. Las principales preocupaciones de los ciudadanos giran en torno al poder adquisitivo, la inflación, el endeudamiento y la pérdida de valor de los salarios. La encuesta evidencia que 'llegar a fin de mes', las deudas y la inflación, además de menciones a casos de corrupción que comienzan a ocupar un lugar en la agenda pública, son las principales inquietudes. La consultora concluye que el impacto económico es generalizado y redefine el clima social, con un deterioro de las expectativas y la caída de la imagen del Gobierno, que consolidan un escenario más crítico, donde la economía se convierte en el principal factor que condiciona la evaluación política. Este deterioro se produce a pesar de que el presidente Javier Milei, según otro estudio realizado por la consultora Tendencias, sigue liderando la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2027.\Otro estudio de la consultora Tendencias, realizado entre el 9 y el 14 de marzo de 2026, revela que, a pesar del declive en la valoración de la gestión, Milei aún lidera la intención de voto, aunque con una ventaja que obligaría a una definición en balotaje. Este estudio, basado en 3.417 casos, indica que la evaluación del Gobierno ha pasado a ser mayoritariamente negativa por primera vez, con un 55,7% de desaprobación frente a un 44,3% de aprobación. Este cambio de clima coincide con un periodo de alta exposición mediática debido a investigaciones sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete y nuevos desarrollos en casos judiciales que involucran al oficialismo. En el ámbito económico, el informe revela una situación angustiante para los hogares, con un 41,3% de los encuestados que declaran no llegar a fin de mes, y un 22,5% que admite haber tenido que reducir gastos básicos para subsistir. Las expectativas futuras también se ven afectadas, con solo el 31,8% de los encuestados que creen que su situación económica familiar mejorará en el próximo año, frente a un 44,2% que pronostica un empeoramiento. En el escenario electoral, Axel Kicillof se consolida como el principal referente de la oposición, seguido por Myriam Bregman, quien ha logrado un tercer puesto con dos dígitos, duplicando su rendimiento histórico de 2023. Juan Schiaretti completa el listado, mientras que un 12,7% de los ciudadanos aún no han definido su postura





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