Detenidos siete hinchas del DIM por intentar infiltrarse en el partido contra Estudiantes

Siete simpatizantes colombianos fueron arrestados en La Plata por intentar ingresar al estadio sin entrada, camuflados entre los hinchas locales. La APREVIDE controló la situación.

Un total de siete seguidores del Deportivo Independiente Medellín fueron detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuando intentaban ingresar de forma clandestina al estadio Ciudad de La Plata para presenciar el partido de vuelta de la Copa Libertadores ante Estudiantes.

Los aficionados colombianos, que tenían prohibido el acceso por una sanción de la Conmebol, fueron detectados mezclados entre los hinchas locales gracias al operativo de seguridad coordinado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte. La situación generó algunas alteraciones en el ingreso al recinto, pero las autoridades lograron controlarla de inmediato y procedieron a la detención de los involucrados, todos de nacionalidad colombiana, amparados en la Ley Provincial N° 11.929 que regula la seguridad en eventos deportivos.

El incidente ocurrió horas antes del inicio del encuentro, que terminó con la victoria de Estudiantes por 1 a 0, resultado que le permitió al conjunto argentino clasificar a los octavos de final del torneo continental. Los simpatizantes del DIM fueron sorprendidos cuando intentaban saltarse los controles de seguridad y acceder al estadio sin entrada válida, camuflados entre la hinchada del equipo local.

El trabajo conjunto entre la APREVIDE, el club Estudiantes y las fuerzas policiales bonaerenses fue clave para neutralizar la amenaza antes de que se produjeran incidentes de mayor gravedad. Las autoridades destacaron la efectividad del dispositivo de seguridad y reiteraron su compromiso de aplicar medidas estrictas para garantizar el orden en eventos internacionales. Este hecho se enmarca en un contexto de tensiones previas relacionadas con la violencia en el fútbol sudamericano.

La Conmebol había sancionado recientemente al Deportivo Independiente Medellín por los graves disturbios ocurridos durante el partido ante Flamengo en el estadio Atanasio Girardot el 7 de mayo, que obligaron a suspender el encuentro. El organismo decidió dar por ganado ese partido al club brasileño por 3 a 0, lo que aseguró al Flamengo el primer lugar del Grupo A. Además, impuso al DIM la obligación de jugar a puertas cerradas sus próximos cinco partidos como local y sin público en los dos siguientes compromisos como visitante por torneos organizados por la Conmebol.

También se aplicaron multas económicas, siendo la más alta de 80.000 dólares. Estas sanciones reflejan la postura firme del ente sudamericano ante los actos de violencia que empañan el espectáculo deportivo. Por su parte, el entrenador de Estudiantes, el Cacique Medina, expresó su emoción tras la clasificación lograda con un gol agónico que el VAR confirmó.

En declaraciones recogidas tras el partido, Medina señaló que el equipo ganó con el corazón y destacó el esfuerzo de sus jugadores para superar un adversario complicado. La victoria, celebrada con euforia por la afición platense, representa un paso importante en la campaña del club en la Libertadores. Mientras tanto, el DIM deberá afrontar las consecuencias de sus sanciones y trabajar en la prevención de nuevos incidentes.

La seguridad en el fútbol sigue siendo un desafío para las autoridades, que buscan equilibrar la pasión de los hinchas con la necesidad de mantener el orden y la integridad de todos los asistentes





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