Detenido por cohecho tras intentar sobornar a la Policía de la Ciudad

Un conductor fue detenido en General Paz y Balbín por ofrecer dinero a agentes para evitar el secuestro de su vehículo sin patente.

Un hombre fue detenido por el delito de cohecho después de intentar sobornar a efectivos de la Policía de la Ciudad en la intersección de la avenida General Paz y la calle Balbín. El incidente ocurrió cuando los oficiales interceptaron un automóvil que circulaba sin exhibir las placas de dominio tanto en la parte delantera como en la trasera, una irregularidad grave que motivó la intervención policial inmediata.

Detalles del Interceptamiento y Falta de Patente

El personal policial realizaba tareas de prevención rutinarias en la zona mencionada cuando detectó al conductor avanzando en dirección hacia el Río de la Plata sin cumplir con la normativa de identificación vehicular. Al ordenar la detención del auto para verificar la documentación correspondiente, los agentes descubrieron además otra irregularidad vinculada a la licencia del conductor, lo que incrementó la gravedad de la infracción identificada durante el control.

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Intento de Soborno y Reacción Policial

Frente a la obligación de labrar el acta de infracción y trasladar el vehículo, el conductor intentó convencer a los oficiales de desistir del procedimiento mediante ofertas económicas. Inicialmente afirmó que el auto ya estaba vendido y luego insistió ofreciendo dinero para el almuerzo de los efectivos, una conducta que fue registrada claramente por los policías quienes le pidieron aclaraciones sobre sus declaraciones.

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Insistencia en el Cohecho y Argumentos del Conductor

A pesar de las advertencias, el hombre no abandonó su propuesta corrupta e incluso intentó retroceder para evadir la situación cuando percibió que las cosas se complicaban. Le suplicó a uno de los agentes explicando que el vehículo no era robado y mostrando una cédula para justificar la posesión, mientras argumentaba que tenía otra camioneta Amarok y que había sacado la licencia nacional, buscando confundir a los funcionarios con excusas inconsistentes.

Consulta Legal y Resolución Final del Caso

Ante la clara intención de soborno, los efectivos contactaron a la Unidad de Flagrancia Norte bajo la autoridad del fiscal Alejandro García. Como resultado directo de esta consulta, el fiscal dispuso la formalización del acta de infracción municipal y la remisión obligatoria del vehículo, dejando constancia legal del intento de cohecho realizado contra los funcionarios públicos en cumplimiento de sus deberes.