Detenido en Ushuaia por intento de secuestro y grooming a menor de 12 años

Fueron detenidos Francisco Álvarez Ruiz y otros implicados tras un violento intento de llevarse a una niña del colegio en Tierra del Fuego, vinculado a delitos digitales.

La policía de Tierra del Fuego detuvo el lunes 2 de noviembre a Francisco Joel Sebastián Álvarez Ruiz, de 23 años, por intentar secuestrar a una estudiante de 12 años del Colegio Integral de Educación Ushuaia. El arresto se produjo después de que el sospechoso rompiera violentamente el panel vidriado de la entrada principal de la institución educativa para acceder al interior.

El incidente violento en el colegio

El episodio comenzó minutos antes del ingreso del turno vespertino cuando el sujeto se presentó en la escuela identificando a la menor con la que mantenía contacto a través de internet. Intentó agarrarla por la fuerza mientras regresaba del almuerzo, pero los compañeros de la chica lograron escapar y correr hacia el edificio escolar ante la agresión inminente.

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Al ver que no podía llevarse a la menor directamente, Francisco Joel Sebastián Álvarez Ruiz procedió a romper el vidrio de la puerta de acceso principal con acciones violentas. Los efectivos policiales intervinieron inmediatamente bajo la Ley 792 en flagrancia y aprehendieron al individuo en el lugar del hecho.

Vínculo con investigaciones previas de grooming

Este incidente no es aislado, ya que el detenido ya estaba siendo investigado por el Juzgado de Instrucción N° 3 de Ushuaia por delitos de grooming. La familia de la adolescente había presentado previamente una denuncia al tribunal, revelando conversaciones inapropiadas en la plataforma Discord donde el desconocido intentaba establecer un vínculo emocional peligroso.

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El fiscal Nicolás Barone confirmó que las autoridades están investigando la tentativa de rapto con intenciones de agresión sexual, sumando a estas acusaciones las amenazas realizadas a través de redes sociales. Estas amenazas tenían como objetivo celar a la víctima y obtener información sobre su entorno social y familiar.

Impacto regional y estadísticas alarmantes

El especialista en delitos informáticos Aníbal Lazzaroni advirtió que la situación en la provincia es crítica debido al crecimiento de casos de acoso digital. Según sus datos oficiales, las edades afectadas en lo que va de 2026 abarcan desde los 6 hasta los 18 años, utilizando plataformas como Roblox, PlayStation y foros como 4chan o Reddit.

Lazzaroni señaló que seis de cada diez alumnos de primaria se encuentran en situación de acoso cibernético en la región. Además, mencionó denuncias recientes por cyberbullying y uso de inteligencia artificial amparadas en la Ley Ofelia, evidenciando una escalada en la gravedad de estos crímenes contra menores.