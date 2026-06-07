Detenido en Buenos Aires, sospechoso de asesinato en Chile

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires y las autoridades chilenas trabajaron juntas para identificar a un joven que estaba detenido en la capital argentina y que era sospechoso de un asesinato ocurrido en Cerro Navia, Santiago de Chile.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires y las autoridades chilenas trabajaron juntas para identificar a un joven que estaba detenido en la capital argentina y que era sospechoso de un asesinato ocurrido en Cerro Navia, Santiago de Chile.

El joven, Demis Isac Martínez Palma, de 19 años, había sido detenido el 21 de mayo pasado por manejar un auto robado, pero su verdadera identidad fue descubierta gracias a un trabajo conjunto entre las autoridades chilenas y distintas áreas de la Policía de la Ciudad. Se descubrió que el joven se encontraba detenido desde el 21 de mayo pasado bajo la identidad de una cédula chilena aparentemente legítima y una licencia de conducir adulterada.

Los investigadores descubrieron que el sospechoso se encontraba detenido desde el 21 de mayo pasado bajo la identidad de una cédula chilena aparentemente legítima y una licencia de conducir adulterada. La Dirección de Análisis y Monitoreo Delictual realizó un cotejo dactiloscópico entre las huellas del detenido y las fichas enviadas desde Chile y el resultado no dejó dudas: las huellas coincidían plenamente con las de Demis Isac Martínez Palma.

El joven había sido detenido en la intersección de la avenida Coronel Roca y la avenida General Paz, el personal de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad observó un Peugeot 208 blanco que realizaba maniobras imprudentes. Los agentes detuvieron el auto y pidieron la documentación correspondiente.

Al volante se encontraba un joven que se identificó como Demis Isac Martínez Palma, pero la licencia de conductor con datos falsos que mostró Demis en Buenos Aires y que derivó en la sospecha de la Policía de la Ciudad. Aunque el dominio colocado no arrojaba impedimentos iniciales, una inspección minuciosa reveló que en el parante de la puerta del acompañante había una etiqueta de numeración de chasis que no coincidía con la cédula de identificación del auto.

El uso de un elemento lumínico sobre el grabado de los cristales expuso la verdad técnica: el dominio real era AF128DB, correspondiente a un coche con denunciado apenas unos días antes, el 9 de mayo, en la localidad de Wilde, Avellaneda. El joven había sido detenido por manejar un auto robado, pero su verdadera identidad fue descubierta gracias a un trabajo conjunto entre las autoridades chilenas y distintas áreas de la Policía de la Ciudad.

Se descubrió que el joven se encontraba detenido desde el 21 de mayo pasado bajo la identidad de una cédula chilena aparentemente legítima y una licencia de conducir adulterada. Los investigadores descubrieron que el sospechoso se encontraba detenido desde el 21 de mayo pasado bajo la identidad de una cédula chilena aparentemente legítima y una licencia de conducir adulterada.

La Dirección de Análisis y Monitoreo Delictual realizó un cotejo dactiloscópico entre las huellas del detenido y las fichas enviadas desde Chile y el resultado no dejó dudas: las huellas coincidían plenamente con las de Demis Isac Martínez Palma. El joven había sido detenido en la intersección de la avenida Coronel Roca y la avenida General Paz, el personal de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad observó un Peugeot 208 blanco que realizaba maniobras imprudentes.

Los agentes detuvieron el auto y pidieron la documentación correspondiente. Al volante se encontraba un joven que se identificó como Demis Isac Martínez Palma, pero la licencia de conductor con datos falsos que mostró Demis en Buenos Aires y que derivó en la sospecha de la Policía de la Ciudad.

Aunque el dominio colocado no arrojaba impedimentos iniciales, una inspección minuciosa reveló que en el parante de la puerta del acompañante había una etiqueta de numeración de chasis que no coincidía con la cédula de identificación del auto. El uso de un elemento lumínico sobre el grabado de los cristales expuso la verdad técnica: el dominio real era AF128DB, correspondiente a un coche con denunciado apenas unos días antes, el 9 de mayo, en la localidad de Wilde, Avellaneda





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