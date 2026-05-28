Detenido agresor que golpeó parabrisas y amenazó a víctima

Un hombre de 35 años fue detenido en Tucumán después de un violento episodio en el que golpeó el parabrisas de un vehículo y amenazó a las personas que viajaban dentro.

Un hombre de 35 años, identificado como Cristian Nievas, fue detenido en la ciudad de Concepción, Tucumán, tres días después de un violento episodio en el que golpeó el parabrisas de un vehículo y amenazó a las personas que viajaban dentro.

El incidente quedó registrado en un video y se escuchó a una de las mujeres que iba con la víctima gritar. La víctima, Micaela Calderón, había radicado una denuncia formal en febrero de este año después de que Nievas comenzara a acosarla. Él conocía sus movimientos cotidianos y la contactaba a través de perfiles falsos y distintos números de teléfono. La Justicia dictó una restricción de acercamiento, pero Nievas la habría incumplido en reiteradas oportunidades.

Micaela Calderón había intentado evitar a Nievas, pero él reapareció hace aproximadamente dos años y comenzó a acosarla de manera más intensa. El episodio violento que resultó en la detención de Nievas ocurrió en un momento en que Micaela Calderón estaba en un lugar público con sus amigos, y el agresor se acercó a ella y comenzó a golpear el parabrisas del vehículo en el que ella se encontraba.

Las personas que estaban en el lugar intentaron alejarlo, pero él continuó amenazando y golpeando el vehículo. La víctima y sus amigos intentaron escapar, pero el agresor los siguió y continuó amenazando.

Finalmente, la víctima y sus amigos lograron escapar y buscaron ayuda. La policía fue llamada al lugar y arrestó a Nievas. La investigación sobre la responsabilidad de Nievas en los reiterados hechos de violencia denunciados continúa. La víctima y sus amigos están recibiendo apoyo y asistencia para superar el trauma causado por el incidente.

La comunidad está unida en apoyo de la víctima y su familia, y se espera que se tomen medidas para prevenir futuros incidentes de violencia





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