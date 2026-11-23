Policía de Córdoba detiene a un hombre de 38 años en Pilar por agredir con arma blanca a su expareja, violando una orden judicial. Segundo caso en 24 horas.

La Policía de Córdoba detuvo este domingo por la tarde a un hombre de 38 años en la localidad de Pilar por incumplir una medida judicial de prohibición de acercamiento. El agresor cargó con una arma blanca contra su expareja de 31 años, quien fue trasladada con urgencias al hospital local para recibir atención médica especializada.

Detalles del incidente en la dependencia policial

El suceso tuvo lugar en el sector externo de la dependencia policial de Pilar, donde se enfrentaron la víctima y el detenido. Las autoridades informaron que el hombre ignoró deliberadamente las órdenes judiciales que le impedían acercarse a su expareja. Tras la agresión, la mujer de 31 años resultó herida y fue llevada a un centro de salud para estabilizar su estado de salud.

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El arresto se produjo inmediatamente después de que los funcionarios policiales intervinieran para proteger a la víctima. El agresor fue controlado en el lugar sin resistencia adicional. Este episodio marca el segundo caso de violencia de género reportado en la región en menos de 24 horas, lo que ha generado preocupación en la comunidad y entre las autoridades locales.

Imputación y traslado al centro penitenciario

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre de 38 años quedó formalmente imputado por los delitos de desobediencia a la autoridad y femicidio en grado de tentativa. Estas cargas penales reflejan la gravedad de la agresión y la violación flagrante de las medidas de protección vigentes. El proceso judicial avanza con celeridad para garantizar la seguridad de la víctima.

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Posteriormente, la autoridad judicial ordenó el traslado del detenido al Establecimiento Penitenciario N°9. Este centro de reclusión cumplirá la función de asegurar que el imputado no tenga contacto con la víctima ni con terceros relacionados. La medida busca prevenir nuevas agresiones y garantizar el curso regular de la investigación penal.

Otros casos de violencia reportados en Córdoba

Poco antes de este incidente, se dio a conocer otro caso de violencia doméstica en la capital cordobesa. Un hombre de 45 años quedó detenido tras causar graves quemaduras a su pareja de 39 años. La mujer ingresó al Hospital Príncipe de Asturias, donde permanece internada con asistencia respiratoria artificial para combatir las lesiones severas.

El detenido de 45 años fue imputado como presunto autor del delito de tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Esta carga legal implica una pena más estricta debido a las circunstancias agravantes del caso. La justicia local investiga las circunstancias exactas del incendio y las acciones del agresor.

Además, se reportó el fallecimiento de Nicolás Gabriela Pedraza, de 38 años, quien murió tras ser atacada con un arma blanca en el interior del bar donde trabajaba. El ataque tuvo lugar en la zona conocida como La Cañada. Las autoridades activaron protocolos para identificar a los responsables del hecho letal.

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El presunto autor del ataque mortal en La Cañada fue detenido como parte de la investigación. La Policía de Córdoba trabaja para esclarecer todos los detalles del crimen y brindar justicia a la familia de la víctima. Estos episodios reiterados subrayan la urgencia de implementar medidas preventivas más efectivas.

La comunidad de Pilar y la capital esperan que las autoridades mantengan un estricto seguimiento de los casos de violencia. La reiteración de estos hechos en pocas horas resalta la necesidad de reforzar los sistemas de protección para las víctimas. Los ciudadanos colaboran reportando cualquier situación de riesgo o abuso.