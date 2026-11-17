Policía de San Isidro detiene a dos hombres tras persecución en Panamericana. Recupera arma y motogris vinculada a robos en el conurbano norte.

La División Motorizada de la Patrulla Municipal de San Isidro concretó la detención de dos sospechosos tras una intensa persecución vehicular desarrollada sobre la Autopista Panamericana. El operativo comenzó cuando efectivos del cuerpo, que realizaban un seguimiento estático, avistaron a dos individuos circulando a bordo de una motocicleta de color gris cemento. El vehículo carecía de patente visible y había sido previamente identificado por las fuerzas de seguridad como el rodado utilizado en una serie de robos ocurridos en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Desencadenamiento de la persecución

Al notar que los agentes intentaban interceptarlos para proceder a su identificación, los sospechosos aceleraron el motor y emprendieron la fuga hacia el norte, en dirección a los distritos de Tigre y San Fernando. De manera inmediata, los móviles municipales junto con los agentes motorizados iniciaron el rastreo a alta velocidad. Desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro se coordinó la logística necesaria para cubrir la traza y evitar que los delincuentes se dispersaran, manteniendo el contacto visual constante con la unidad en huida.

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Intervención de arma y huida a pie

En plena trayectoria por la vía rápida, los delincuentes arrojaron un objeto hacia la calle antes de llegar a la bajada de la calle Avellaneda. Allí, un patrullero logró cerrarles el paso con maniobras de cerramiento. Lejos de entregarse, ambos individuos abandonaron la motocicleta y continuaron escapando a pie, cruzando de manera temeraria los carriles de circulación de la autopista. Durante la fuga a pie, se descartó que tuvieran un revólver calibre 38 en su poder, aunque se recuperó un arma de fuego que no correspondía a dicha especificación en un punto anterior del recorrido.

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Reducción de los prófugos

Los agentes continuaron la persecución a la carrera por las áreas adyacentes a la vía. Lograron reducir al primer prófugo a aproximadamente 200 metros del lugar donde fue abandonado el vehículo. En simultáneo, otro móvil policial rastreó el recorrido previo para recuperar el bien robado o utilizado, asegurando la evidencia material. Minutos después, efectivos del Comando de Patrullas de San Fernando interceptaron y aprehendieron al segundo sospechoso en el cruce de calles correspondiente al límite del distrito, completando así el operativo de captura.

Situación legal y traslado

Tanto los dos detenidos, quienes resultaron ser mayores de edad, como la motocicleta gris cemento y el arma de fuego recuperada, fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia para los trámites penales correspondientes. La motogris está vinculada a una serie de robos cometidos en la zona norte del conurbano, lo que explica el despliegue especial para su seguimiento. El arma recuperada, aunque no era un calibre 38, confirma la presencia de armamento durante la comisión de los delitos.