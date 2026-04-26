Detención de Cole Tomas Allen tras intento de ataque armado durante cena de la Casa Blanca

Un hombre armado intentó interrumpir la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump era el anfitrión. Cole Tomas Allen, con un perfil profesional variado, fue detenido tras disparar contra un agente del Servicio Secreto. Las autoridades investigan los motivos del ataque.

Cole Tomas Allen , un hombre que se definía en su perfil de LinkedIn como maestro, desarrollador de videojuegos, científico e ingeniero, fue detenido tras un intento de ataque armado durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca , un evento que encabezaba el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump .

Allen, quien trabajaba para C2 Education, una institución especializada en la preparación de estudiantes para exámenes universitarios, había reservado una habitación en el Hotel Hilton de Washington, donde se celebraba la ceremonia. Según las autoridades, esto le habría permitido planificar su ataque con anticipación.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a Allen corriendo hacia el control de seguridad del hotel y disparando directamente contra el pecho de un miembro del Servicio Secreto, la fuerza encargada de la protección presidencial. Aunque el agente resultó herido, se recuperó en el hospital. Allen, por su parte, fue trasladado al centro médico pero no recibió disparos durante su enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

Hasta el momento, no se ha establecido el motivo detrás de este ataque, aunque Allen fue acusado de dos delitos relacionados con la posesión de armas y uno por agresión a un agente federal. El presidente Trump se refirió al incidente, calificando a Allen como un lobo solitario y un chiflado, y destacó la rapidez de la respuesta del Servicio Secreto y las fuerzas de seguridad.

La primera dama, Melania Trump, también estuvo presente en el evento y fue consciente de lo que ocurría. El incidente generó una gran conmoción en la capital estadounidense, donde se discutió ampliamente la seguridad en eventos públicos y la necesidad de medidas más estrictas para prevenir ataques similares en el futuro





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