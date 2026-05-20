Detectives seize 70 kilos of cocaine, arrest seven suspects in Puerto Madero

In May 2024, detectives in Caballito caught a woman with two cocaine packages in a bag. A two-year investigation led to uncovering a large drug trafficking organization operating out of a Franco Picardi-adjacent neighborhood.

Una 'cocina' en Puerto Madero: secuestraron 70 kilos de cocaína, detuvieron a siete sospechosos y buscan a un capo narcoEl 24 de mayo de 2024, detectives de la Policía de la Ciudad sorprendieron en las calles de Caballito a una mujer con dos 'ladrillos' de cocaína en una mochila.

Dos años después, tras una extensa investigación, detectives judiciales y policiales desbarataron una organización narco que había instalado en la villa Rodrigo Bueno, del barrio defiscal Franco Picardi El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la captura internacional del presunto líder de la organización, un peruano que, de acuerdo con la investigación, se encontraba en la cúspide de la estructura delictiva y coordinaba a los otros miembros





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Seized Arrest Drought Large Neighborhood Coordination Invoice

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Festividad de la televisión argentina en el Hilton de Puerto Madero, Kaczka se corona con Martín Fierro de Oro y sorpresas en Ficción y MasterChefLa fiesta de la televisión argentina se celebró en el Hotel Hilton de Puerto Madero, donde Guido Kaczka se consagró con el Martín Fierro de Oro. Además, se anunciaron los ganadores de la gran ceremonia organizada por APTRA, que reconoce a las mejores producciones televisivas del último año.

Read more »

Tiempo muerto en después de entrega de Martín Fierro y rumores sobre nuevas parejas y desencuentros en el Hilton de Puerto MaderoUna exclusiva que cubre la atención media después de la entrega de los Martín Fierro 2026 en una gala de la farándula argentina que incluyó rumores sobre nuevas parejas, desencuentros y actitudes raras entre algunos famosos en un hotel de Puerto Madero, mientras que otros nombres aparecían en versiones de contactos privados y charlas hasta altas horas de la madrugada.

Read more »

Ni Puerto Madero ni zona norte: un desarrollador vendió 75 departamentos en menos de dos semanasEl emprendimiento de 360 hectáreas entre sus proyectos, tiene torres con unidades de dos, tres y cuatro ambientes

Read more »

Entró en default la constructora detrás de la creación de la Rueda de Puerto Madero y la remodelación del MonumentalEl 11 de mayo la empresa entró en concurso preventivo de acreedores y ahora en default por incumplir plazos de pago

Read more »