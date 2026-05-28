Detectaron más de 150 radares sin autorización en rutas nacionales

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inició un proceso de fiscalización en todo el país y detectó decenas de radares que operaban fuera de norma. Se encontraron más de 150 radares sin autorización en rutas nacionales, lo que llevó a la revisión de miles de fotomultas emitidas.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inició un proceso de fiscalización en todo el país y detectó decenas de radares que operaban fuera de norma.

Se encontraron más de 150 radares sin autorización en rutas nacionales, lo que llevó a la revisión de miles de fotomultas emitidas. La ANSV también detectó radares habilitados que no estaban en la ubicación correcta. El objetivo es ordenar un sistema que, según reconocen, acumulaba problemas. Se apoyó en las 39 bases operativas que el organismo posee distribuidas a lo largo del territorio.

El objetivo oficial es devolverle legitimidad a una herramienta que nació para prevenir siniestros viales





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