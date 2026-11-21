Análisis de la variante PJ.2.1 detectada en Argentina por la UNLP. La OMS clasifica el riesgo como bajo y las vacunas actuales mantienen eficacia contra esta cepa.

Investigadores del Laboratorio de Salud Pública de la Universidad Nacional de La Plata ( UNLP) confirmaron la detección local de la variante PJ.2.1 del coronavirus. Este hallazgo se suma a un escenario global donde la cepa ha ganado prominencia en diferentes continentes durante los últimos meses, requiriendo una atención constante por parte de las autoridades sanitarias argentinas.

Contexto global de la variante PJ.2.1

La variante PJ.2.1 se ha consolidado como una de las cepas de circulación más frecuente en ciudades como Río de Janeiro. Su presencia en el territorio nacional fue detectada tras un análisis específico realizado por el equipo científico de la UNLP, que monitorea la evolución genética de los virus circulantes en la región.

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A nivel internacional, la variante PJ.2.1 fue identificada por primera vez en Canadá durante el mes de mayo de este año. Poco tiempo después, en el mes de junio, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos comenzaron a registrar casos positivos correspondientes a esta misma cepa, evidenciando una rápida expansión geográfica en poco más de dos meses.

Mecanismo biológico y transmisibilidad

Estudios preliminares sugieren que la variante PJ.2.1 posee una mayor capacidad de unión al receptor ACE2. Este receptor actúa como la puerta de entrada principal que utiliza el coronavirus para infectar las células humanas, lo que teóricamente podría facilitar el proceso de entrada viral.

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No obstante, los especialistas advierten que esta característica molecular no implica necesariamente una mayor transmisibilidad en la población general. La capacidad de unión celular es solo un factor entre muchos que determinan la propagación efectiva de una enfermedad infecciosa, y no se ha demostrado un aumento directo en la tasa de contagio comunitario.

Posición oficial de la OMS y eficacia vacunal

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó a PJ.2.1 a la categoría de variantes bajo vigilancia. En una evaluación difundida esta semana, la agencia de la ONU consideró que el riesgo adicional para la salud pública global es bajo, aunque aclaró que aún existe información limitada para determinar con precisión el impacto total de la cepa.

Respecto de la protección inmunológica, los estudios de laboratorio realizados hasta el momento indican que las vacunas adaptadas a variantes recientes continúan generando anticuerpos capaces de neutralizar PJ.2.1. Esto sugiere que las estrategias de vacunación actuales mantienen su utilidad para prevenir enfermedades graves.

Síntomas y recomendaciones sanitarias vigentes

En cuanto a los síntomas, no se han identificado manifestaciones distintivas que permitan diferenciar esta variante de otras formas del COVID-19. Los pacientes infectados con PJ.2.1 presentan un cuadro clínico similar al de las cepas circulantes previamente conocidas, sin signos alarmantes nuevos.

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Frente a esta situación, las autoridades sanitarias mantienen las recomendaciones de prevención ya conocidas. Se instauran medidas como utilizar barbijo en situaciones de mayor riesgo, especialmente en espacios cerrados o concurridos, para reducir la exposición viral.

También se recomienda mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente en personas mayores o con factores de riesgo. Esta estrategia busca preservar la inmunidad de la población vulnerable ante cualquier variante emergente.